Por qué deberías comprobar que tus estudios son una titulación oficial

Si has terminado tus estudios de grado, o estás a punto de hacerlo, y tienes pensado complementarlos con una formación superior, es probable que tengas muchas dudas al respecto de cuál es la opción más acertada para ti. Al contrario que los estudios de grado, los de posgrado están mucho menos limitados, y es más habitual que estén impartidos por instituciones privadas. Eso nos lleva, por supuesto, a una competencia entre negocios para atraer a los jóvenes y que inviertan su dinero en una educación que, muchas veces, no les resultará rentable. Hoy hablamos, concretamente, sobre por qué es importante que trates de formarte solo en titulaciones oficiales.

Las titulaciones oficiales son las que están reconocidas por todas las instituciones y empresas a las que después puedas optar a trabajar. Si la titulación que cursas es, por ejemplo, un Máster oficial, nadie podrá negarte que estás en posesión de un título de esa graduación, y podrás tener derecho a acceder a posiciones que requieran tener una formación así.

Si, en cambio, decides cursar una titulación no-oficial, dependerá de la empresa o la institución que te evalúe si quiere aceptarla como válida o no (y, en muchos casos, no la reconocerán). Eso podría ser una traba para acceder a ciertas plazas de oposición o a un doctorado, por ejemplo.

Es por eso que es muy importante que compruebes que los estudios que quieres cursar son una titulación oficial. Habrá quienes utilicen expresiones como "diploma reconocido ante notario" o "titulación amparada por X institución de la Unión Europea" para esconder la realidad, así que pon mucha atención. Si aun así son unos estudios que te atraen mucho y crees que te ayudarán con tus objetivos, adelante con ello; lo importante es que tus decisiones estén tomadas con conocimiento, para que luego no tengas que arrepentirte de nada.