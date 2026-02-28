Qué fantasías sexuales son más habituales en los hombres, y cuáles en las mujeres

Voyeur en pareja

Los hombres fantasean mucho más que las mujeres con ver a su pareja teniendo sexo con otra persona: el 28,3% de los hombres ha fantaseado con ello, frente al 12,3% de las mujeres.

Homosexualidad

Las mujeres son mucho más proclives a tener fantasías homosexuales: el 32,9% de ellas lo ha explorado en sus fantasías, frente al 13,9% de los hombres.

Intercambio de pareja

Los hombres también suelen fantasear más que las mujeres con el intercambio de parejas: el 33,4% de ellos frente al 17,1% de ellas.

Sexo en grupo

Las orgías o el sexo en grupo son una fantasía habitual, pero mucho más en hombres que en mujeres: el 34,3% de ellos lo ha explorado en su imaginación, frente al 19,1% de ellas.

Hacer un trío

Es la fantasía sexual más popular, pero también hay diferencias entre hombres de mujeres: se observa en el 66,6% de ellos y en el 49,2% de ellas.

Dominación

En los juegos de dominación hay diferencias considerables: ellos prefieren dominar (39,8% de ellos y 34,4% de ellas), y ellas ser dominadas (59,2% de ellas y 37,8% de ellos).

Años arriba o abajo

Los hombres también fantasean más que las mujeres con tener sexo con personas más jóvenes o más mayores que ellos: el 38,1% de los hombres frente al 25,3% de las mujeres.