Por qué tu fecha de nacimiento marca de qué signo del zodiaco eres

Prácticamente todas las personas conocen cuál es su signo del zodiaco, ya sea porque alguien de su entorno lo ha identificado en base a su fecha de nacimiento o porque lo ha curioseado en Internet. Son muchos los que saben, incluso, identificar de memoria cuándo alguien ha nacido bajo cierto signo en concreto, y lo utilizan en su día a día para curiosear el horóscopo o las compatibilidades entre personas. Pero, ¿por qué las personas nacidas en cierto periodo pertenecen a un signo en concreto?

Eso que comúnmente se conoce como "tu signo del zodiaco" es, en realidad, bajo el punto de vista astrológico, tu signo solar. Los doce signos del zodiaco son, al mismo tiempo, doce constelaciones que forman una línea casi recta en el cielo nocturno, visto desde la Tierra. El sol se alinea a lo largo del año con estas doce constelaciones, y es por eso que, según en qué constelación esté el sol en el momento en el que naces, se te asigna un signo del zodiaco en concreto.

Por supuesto, esto está lejos de ser una medición exacta: las divisiones de los doce signos en doce meses no son precisas, ya que el sol puede tardar más tiempo en pasar por unas constelaciones que por otras; pero, por el bien organizativo, los antiguos astrólogos decidieron establecerlos así, dejando a un lado interferencias como la que generaría la entrada del signo Ofiuco en el zodiaco (una constelación que el sol también atraviesa, pero que no es tenida en cuenta en estos cálculos). ¡Aunque son muchas las interpretaciones que se hacen a este respecto!