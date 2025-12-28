Qué hacer si descubres que tu pareja le fue infiel a su pareja anterior

¿Por quién te has enterado?

¿Te lo ha contado un amigo de un amigo, o lo sabes de primera mano? Es importante que esa infidelidad esté confirmada, antes de emitir juicios o de tener cualquier tipo de charla con tu pareja. Su visión de las cosas es la que más importa.

Analiza las circunstancias

Antes de tomar cualquier decisión, analiza bien cuáles son las circunstancias en las que sucedió esa infidelidad: ¿fue hace muchos años, casi en la adolescencia, o es algo reciente? ¿Era una relación que ya estaba dañada? ¿Tu pareja estaba sufriendo en esa relación que traicionó? Ten en cuenta todas esas variables, y piensa en lo que tú harías en ese lugar.

Las personas cambian

Tu pareja tiene derecho a enmendar sus errores del pasado y a no repetirlos más. Debes darle la oportunidad de explicar lo que pasó y lo que ha aprendido al respecto, ya que puedes llegar a sorprenderte con los detalles que te explique o las palabras que utilice.

Tienes derecho a alejarte

Aunque, por supuesto, tienes todo el derecho del mundo a terminar con la relación, sea por la circunstancia que sea. Si ese error de tu pareja hace que no puedas confiar en ella, no debes sentirte culpable por querer poner fin a lo vuestro, por mucho que esa persona o tu entorno te diga que estás exagerando. Eso sí, si tomas una decisión, que sea definitiva; no tienes derecho a marear a las personas, así que, si luego te arrepientes de tu decisión, asume las consecuencias.