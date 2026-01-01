Qué hacer si ha llegado el 2026 y todavía no has empezado a estudiar para los exámenes

Calendarización

Lo primero que debes hacer es elaborar un calendario del mes de enero al completo, en el que establezcas qué días vas a dedicar a estudiar qué asignaturas. Más vale que sobren las horas de estudio, así que no escatimes con el tiempo que dedicarás a la preparación de cada examen.

Vacía la agenda

Sentimos decírtelo, pero hasta que terminen los exámenes, no existes; no, al menos, en el plano social. Olvídate de planes con amigos, findes fuera de casa y noches de fiesta: hasta que estos exámenes estén terminados, tu único plan para cada tarde de invierno será con tus libros y tus apuntes; y lo más lejos que llegarás al salir de casa será a la biblioteca.

Orden de prioridades

No dediques la misma cantidad de tiempo de estudio a cada asignatura. A lo largo del cuatrimestre te habrás dado cuenta de que hay ciertos exámenes que te van a costar más que otros; divide tu tiempo de forma responsable para asegurar que, al menos, apruebas todas las asignaturas de las que te examinarás este mes.

A veces, el sacrificio es necesario

Si realmente te ves en apuros, toca tomar una decisión difícil: más vale aprobar todo y que quede una descolgada que suspender varias por intentar estudiarlo todo sin tiempo suficiente. Si pasan los días de estudio y notas que no vas a llegar, tal vez un sacrificio sea la decisión más sabia.