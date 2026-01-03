Qué hacer si tu novio tiene fimosis: cómo hablar de ello con él

Tema delicado

Como ya te imaginarás, este es un tema delicado que la mayoría de personas prefiere no hablar con nadie. Si decides tener una conversación sobre ello con tu novio, tendrás que encontrar un momento de calma e intimidad con él, y abordarlo con gran delicadeza, sin juicios y con respeto. Háblalo de la manera en la que te gustaría que alguien te hablase de algo así, si estuvieses en su lugar.

Dificultades en el sexo

El principal problema que surge entre las parejas cuando una de las personas tiene fimosis es que el sexo se dificulta de forma bastante notable. Pueden surgir dolores, molestias e incluso rasgados, y la otra persona puede sentir apuro al no saber controlar qué acciones generan dolor y cuáles no.

Salubridad

Además, es habitual que las personas con fimosis sufran infecciones y problemas de salubridad en el área genital, con olores fuertes y desagradables que, habitualmente, generan rechazo en la pareja. Este y otros temas relacionados con la fimosis se pueden comentar, como argumentos para explicar por qué es necesario intervenir el asunto.

Operación de fimosis

Lo habitual es que los hombres con fimosis consulten, en primer lugar, a su médico de cabecera y, en segundo lugar, a un especialista en urología para contemplar las posibles soluciones al problema. Hay casos muy leves que pueden solucionarse con cremas y ejercicios, pero la mayoría de los casos de fimosis se solucionan con una operación rápida.

Vida después de la operación

Las personas que se operan de fimosis tienen un periodo de recuperación de varias semanas en las que deben cuidar mucho de esa zona, observando que no se produzca ningún tipo de fricción. Una vez curada, queda una cicatriz permanente que, aunque estéticamente no resulte del gusto de todos, siempre será una opción mejor y más saludable que la vida limitada que se tiene con la fimosis.