Qué hacer si tu pareja te plantea cumplir una fantasía sexual que no va contigo

¿Qué estás sintiendo?

Antes de tomar una decisión, debes reflexionar bien sobre lo que estás sintiendo en estos momentos. ¿Es la práctica sexual en concreto que tu pareja plantea lo que no te gusta, o tienes miedo de probarla? Hay personas que han tenido vidas sexuales muy tradicionales y que tienen miedo a salirse de lo que consideran “normal”. Decide por ti mismo/a si lo que sientes es miedo o rechazo: está bien saber lo que quieres y lo que no, pero nunca debes dejar de probar cosas (en el sexo, y en la vida en general) por miedo.

Háblalo con suavidad

Si efectivamente decides que esa fantasía sexual que te plantean no es para ti, entonces lo mejor, por el bien de vuestra relación de pareja, es que lo habléis con calma. Explica por qué esa idea no te atrae, y refuerza positivamente a tu pareja diciéndole que siga expresando sus fantasías e inquietudes sexuales contigo, para que este rechazo no se convierta en un bloqueo.

Derecho a cambiar de opinión

A veces ocurre que una persona dice que sí a probar una fantasía sexual en un primer momento, por la presión que provoca la situación. Si, por alguna razón, un tiempo después decides que en realidad no te apetece probar esa fantasía, tienes derecho a cambiar de opinión. Nadie debe sentirse obligado a llevar a cabo una práctica sexual que no le guste.

Asumir las consecuencias

Por supuesto, de la misma manera que tú tienes derecho a decir que no a una fantasía de tu pareja, él/ella tiene el mismo derecho a negar las tuyas, en el momento en el que las plantees. Además, si las negativas de una u otra parte se convierten en un obstáculo para vuestra vida sexual, ambos miembros de la pareja tienen derecho a terminar con la relación, si sienten que no van a estar satisfechos en un aspecto que consideran importante.