CHARLAS INCÓMODAS
Qué hacer si tu pareja no quiere tener sexo contigo
Hay veces en que, por unas razones o por otras, tu pareja puede no querer tener sexo contigo. Si esa situación se extiende en el tiempo, eso puede suponer una frustración para la relación. Esto es lo que puedes hacer para solucionar el problema.
Analiza la situación
Antes de tomar decisiones drásticas, es importante que analices vuestra situación con detenimiento: ¿ha ocurrido algo entre vosotros para que desaparezca la libido de tu pareja? ¿Ha pasado algo en su vida que haya afectado gravemente a su estado de ánimo? Reflexiona sobre el momento en el que pudieron empezar a torcerse las cosas para acabar así.
Pregunta, con cariño
Sin diálogo, no hay forma de avanzar. Pregunta con cariño y delicadeza al respecto, y solo cuando tu pareja se sienta preparada para hablarlo. Tal vez sea solo una desgana temporal, así que más vale aclararlo hablándolo directamente, y no sufrir en silencio.
Nunca fuerces las cosas
Si tu pareja te dice que no quiere tener sexo contigo, no hay negociación posible. Si fuerzas las cosas, estarás contribuyendo a que se dañe vuestra relación poco a poco, ya que asociará el sexo contigo a una situación desagradable. Ten paciencia y trabaja poco a poco con esa persona para solucionarlo.
Ayuda profesional
Si el problema se extiende en el tiempo y el diálogo entre vosotros no fluye, tal vez sea el momento de recurrir a la ayuda de un profesional de la sexología. Intermediará entre vosotros para llegar a la raíz del problema y tratará de encontrar la solución que mejor se ajuste a vuestras necesidades.
Derecho a alejarse
Igual que tu pareja no está obligada a tener sexo contigo, tú tampoco estás en la obligación de permanecer en una relación que no te satisfaga. Aunque esta falta de sexo se deba a un problema de salud mental de tu pareja, tú también eres un individuo con sus propias necesidades y derechos, y si crees que dejar la relación es lo mejor para ti, no debes tener reparos en hacerlo. Muchas veces, cuidar a los demás también pasa por cuidarse a uno mismo.
