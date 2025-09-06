Qué hacer si tu pareja no quiere tener sexo contigo

Analiza la situación

Antes de tomar decisiones drásticas, es importante que analices vuestra situación con detenimiento: ¿ha ocurrido algo entre vosotros para que desaparezca la libido de tu pareja? ¿Ha pasado algo en su vida que haya afectado gravemente a su estado de ánimo? Reflexiona sobre el momento en el que pudieron empezar a torcerse las cosas para acabar así.

Pregunta, con cariño

Sin diálogo, no hay forma de avanzar. Pregunta con cariño y delicadeza al respecto, y solo cuando tu pareja se sienta preparada para hablarlo. Tal vez sea solo una desgana temporal, así que más vale aclararlo hablándolo directamente, y no sufrir en silencio.

Nunca fuerces las cosas

Si tu pareja te dice que no quiere tener sexo contigo, no hay negociación posible. Si fuerzas las cosas, estarás contribuyendo a que se dañe vuestra relación poco a poco, ya que asociará el sexo contigo a una situación desagradable. Ten paciencia y trabaja poco a poco con esa persona para solucionarlo.

Ayuda profesional

Si el problema se extiende en el tiempo y el diálogo entre vosotros no fluye, tal vez sea el momento de recurrir a la ayuda de un profesional de la sexología. Intermediará entre vosotros para llegar a la raíz del problema y tratará de encontrar la solución que mejor se ajuste a vuestras necesidades.

Derecho a alejarse

Igual que tu pareja no está obligada a tener sexo contigo, tú tampoco estás en la obligación de permanecer en una relación que no te satisfaga. Aunque esta falta de sexo se deba a un problema de salud mental de tu pareja, tú también eres un individuo con sus propias necesidades y derechos, y si crees que dejar la relación es lo mejor para ti, no debes tener reparos en hacerlo. Muchas veces, cuidar a los demás también pasa por cuidarse a uno mismo.