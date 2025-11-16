Qué hacer si tu pareja tiene la libido más baja que tú

¿Por ahora o para siempre?

Antes de nada, debes confirmar si esta diferencia en vuestro apetito sexual es una circunstancia temporal o es algo que se va a mantener en el futuro. A veces, las personas están pasando por un momento difícil o de mucho estrés, y eso puede bajar su libido. Ten paciencia y espera a ver cómo evoluciona tu pareja antes de tomar decisiones drásticas o de tener conversaciones difíciles que puedan haceros daño.

¿Te impide disfrutar?

Lo siguiente que debes reflexionar es si este nivel bajo de libido en tu pareja está afectando a tu disfrute sexual. Hay personas que tienen dificultades para disfrutar del sexo si no están con una pareja que lleve el mismo ritmo y sienta el mismo deseo que ellas, pero hay otras que son capaces de disfrutar sin importar si la otra persona no se entrega tanto.

¿Será un problema a largo plazo?

Seguramente, tu intuición ya te esté avisando de que esto puede convertirse en un problema en la pareja a largo plazo. Si ves que estas diferencias en el apetito sexual van a suponer una frustración para vosotros, es mejor abrir un diálogo y tratar de encontrar soluciones, siempre desde el respeto.

Sugerencias sí, obligaciones no

Por supuesto, aquí nadie está obligado a hacer nada que no quiera hacer. Debes respetar los deseos sexuales de tu pareja, de la misma manera que tu pareja debe respetar que quieras terminar la relación si no sientes una satisfacción suficiente en el plano sexual. Las diferencias de libido pueden sobrellevarse, pero también son una fuente de problemas a largo plazo. Reflexiona con calma y no alargues relaciones que sabes que no funcionarán.