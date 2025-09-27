Qué hacer si el sexo con tu ex era mejor que el que tienes con tu pareja actual

Da tiempo a las cosas

Es posible que tu anterior pareja esté todavía muy presente en tu memoria, y que la relación con tu pareja actual sea algo reciente. No puedes comparar la confianza de una relación larga con la de una relación recién empezada. Si lleváis poco tiempo juntos, daos algo de margen para que las cosas fluyan cada día un poco mejor.

Especifica

En cambio, si esto es algo que ya viene de largo, es momento de que reflexiones y detectes específicamente por qué el sexo con tu pareja actual no te satisface como el que tenías con tu pareja anterior. ¿Echas de menos alguna práctica en concreto? ¿Hay algo que te impide dejarte llevar? ¿Notas un desequilibrio en vuestras habilidades o en vuestro nivel de experiencia sexual? Encuentra qué es lo que falla, para poder ponerle solución.

Propón, desde la positividad

El sexo es un tema difícil de tratar en pareja, porque puede generar más bloqueos que liberaciones. Es por eso que siempre debes partir con palabras positivas, que propongan cosas nuevas, en vez de hacer reproches. Dile a tu pareja lo que te gustaría probar, y utiliza siempre un tono amable.

Cuestión de actitud

Por desgracia, hay personas que están muy cerradas en el aspecto sexual, y con las que es difícil realizar cambios o llegar a acuerdos. Si tu pareja tiene la actitud adecuada, te escuchará y tratará de mejorar vuestra experiencia juntos; pero si eso no ocurre, que no te quepa duda de que esto se convertirá en una frustración permanente para vosotros. Encajar en el aspecto sexual es importante para que una relación funcione, así que no te conformes solo por quedarte en la comodidad de una relación de pareja afianzada.