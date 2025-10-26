Qué hacer si el sexo con tu pareja ha empeorado y no te satisface

¿Qué echas en falta?

Antes de nada, debes parar y reflexionar sobre qué es en concreto lo que estás echando de menos, qué es lo que antes teníais y ahora no. A veces, es fácil quedarse solo con lo superficial y centrar en el sexo un problema que en realidad es emocional y afecta a otros muchos aspectos de la pareja. Piensa bien sobre el asunto y averigua qué es lo que está ocurriendo realmente entre vosotros.

¿Es una mala época?

Una vez aclarado que lo que pasa entre vosotros es un problema puramente sexual, ten en cuenta el contexto en el que ambos os estáis moviendo. El estrés del día a día puede afectar al desempeño y al placer sexual de las personas; tanto si es a ti como a tu pareja a quien le puede estar afectado ese estrés, tienes que reflexionar sobre si se trata de una mala época, o si realmente crees que es un cambio que se convertirá en una situación permanente.

¿Cuánto tiempo lleváis juntos?

Si tu pareja y tú tenéis un problema sexual que no tiene pinta de mejorar, es importante tener en cuenta cuánto tiempo lleváis juntos. Si lleváis muchos años juntos, es normal que se pierda cierta creatividad y baje el nivel de satisfacción sexual; deberéis ser más innovadores e introducir nuevas maneras de disfrutar del sexo de otras maneras. Si, en cambio, lleváis poco tiempo juntos, tal vez estéis ante una incompatibilidad en la que ninguno de los dos sabe cómo mantener una vida sexual satisfactoria el uno con el otro a largo plazo.

Manifiesta tus necesidades

Sea cual sea tu situación, tienes todo el derecho a manifestar tus necesidades a tu pareja desde el respeto, para así intentar buscar juntos la manera de enmendar el problema y encontrar de nuevo el placer que antes sentías al tener sexo con esa persona. Por supuesto, también deberás estar en disposición de que tu pareja exprese los aspectos en los que no se siente a gusto con respecto al sexo.

Su respuesta dice mucho

Aquí viene el momento crítico: la respuesta que te dé será un indicativo de cómo podríais enfrentar todos los problemas de pareja que lleguen en el futuro. Si se cierra en banda, se ofende y no tiene ganas de mejorar las cosas entre vosotros, tal vez lo mejor sea que cada cual siga por su lado, porque será difícil que consigáis estar satisfechos si decidís seguir juntos. En cambio, una actitud positiva frente a los problemas será señal de que vais bien encaminados, a pesar de que algunos de esos problemas que surjan entre vosotros no siempre se puedan resolver al 100%.