Qué hacer si ya no sientes atracción sexual por nadie

¿Hace cuánto que ocurre?

¿Esta falta de interés sexual es algo reciente o lleva tiempo ocurriéndote? Es importante no alarmarse antes de tiempo, ya que es normal que la libido fluctúe y que tengas pequeñas épocas en las que no sientas demasiado interés por el sexo.

¿Ha pasado algo en concreto?

¿Recuerdas que haya ocurrido algo últimamente que haya podido afectar tu salud mental? Una ruptura, una mala experiencia sexual, una etapa vital complicada, una temporada de estrés por el trabajo o los exámenes… Hay mil razones que podrían estar afectando temporalmente a tu apetito sexual. Date tiempo.

Rememorando buenos tiempos

Si esta falta de interés sexual lleva tiempo conviviendo contigo, tal vez sea momento de rememorar aquellos momentos en los que sí lo sentiste: ¿qué era lo que tenías entonces y ahora no? ¿Qué ha cambiado? Reflexiona bien sobre este aspecto y detecta qué es lo que debes buscar de nuevo para recuperar esa libido.

Respeta tu mente y tu cuerpo

Cuanto más luches por encontrar el interés sexual, más probable será que te frustres y que no tengas ganas de tener sexo. Céntrate en cuidarte, descansar y comer bien, y antes de que te des cuenta verás que esa chispa de atracción sexual ha vuelto a tu vida.

Pueden echarte una mano

Si realmente crees que esta situación está afectando a tu vida de forma grave, lo mejor que puedes hacer es recurrir a profesionales de la salud mental y, en concreto, a sexólogos para que puedan ayudarte con tu caso en concreto y poner una solución a tu situación. ¡Es algo que le ocurre a casi todas personas en algún momento de su vida, así que no tengas miedo a buscar apoyo!