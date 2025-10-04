Qué hacer si sientes que quieres a tu pareja más de lo que ella te quiere a ti

Perspectiva

Es normal que en una relación de pareja haya altibajos. Si estás pasando por una mala época en la que no te sientes tan querido o querida como te gustaría, no olvides que es fácil perderse en la imaginación. Antes de sacar conclusiones precipitadas, asegúrate de que estás observando las cosas con la perspectiva necesaria.

Ahonda en lo que sientes

Cuando puedas mirar las cosas con claridad, ahonda en lo que sientes, y especifica. ¿Qué es lo que te hace sentir poco querida o querido? ¿En qué momento llegaron esas dudas con respecto al amor de tu pareja? ¿Son algunos detalles en concreto los que te hacen sentir así, o ha habido un cambio más grande entre vosotros?

Coméntalo con otros

La mejor manera de aclarar lo que sientes es hablándolo con los demás, ya que simplificará mucho las cosas. Lo mejor es que elijas a alguien con quien tengas confianza y vaya a expresarse de forma imparcial; si lo comentas con algún amigo muy cercano, puede que acabéis centrándoos en lo negativo; debes hablarlo con alguien que no vaya a ponerse de tu lado de manera incondicional, ya que no te ayudará a ver las cosas como son.

Háblalo con confianza

Una vez hecho todo ese trabajo, si todavía crees que hay algo que debe cambiar en la relación que tienes con tu pareja, háblalo con asertividad y cariño. No debes prolongar tu malestar de forma innecesaria: si hay algo que no está funcionando, siempre hay margen de maniobra.