¿Por qué hay gente que se ofende con el emoji del pulgar hacia arriba?

El lenguaje digital tiene una particularidad muy curiosa: su uso varía enormemente entre las personas más jóvenes y las de mediana edad. En concreto, son los emojis los que revelan las enormes diferencias que existen entre la forma de expresarse de unos y otros a través de redes sociales, y este ha sido un asunto que ha provocado una gran discusión en Reddit. Allí, se ha debatido sobre uno de los iconos que más conflicto genera del vocabulario emoji: el pulgar hacia arriba. Mientras que los más mayores le dan un significado literal y un enfoque positivo, los jóvenes lo entienden como un gesto cortante y desagradable, casi como una falta de respeto.

Esta diferencia en la forma de entender este emoji se basa en la costumbre de las generaciones más jóvenes por utilizar el sarcasmo y los dobles sentidos como una de sus principales vías de expresar que se sienten molestos. El uso del emoji del pulgar hacia arriba se entiende más como un "Ok, lo que digas, me da igual" que como un "Ok, genial, estoy de acuerdo!", y esta es una realidad que muchas personas de edad más avanzada ignoran. Por suerte, hay muy pocos espacios en los que estas polisemias del emoji puedan ocurrir, pero el espacio de trabajo es uno de ellos. De ahí que muchas personas hayan discutido sobre lo incómodo que les resulta que sus superiores o sus compañeros de más edad les respondan con emojis como este.

No cabe duda de que a este asunto se le ha dado una dimensión mucho mayor de la necesaria: la mayoría de jóvenes son capaces de entender que sus compañeros de trabajo no tienen ninguna mala intención al usar estos emojis, y aprenden a adaptarse al lenguaje de los más mayores. Pero no deja de ser curioso ver cómo las distintas generaciones están tan aisladas las unas de las otras como para desarrollar lenguajes completamente distintos, a pesar de convivir en el mismo tiempo y espacio que las demás.