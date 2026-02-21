Por qué los jóvenes empiezan a sentir rechazo hacia su móvil: estas son todas las tendencias actuales de detox digital

Escuchar música en un iPod

Con las subidas de los costes de las plataformas de streaming de música y la baja eficiencia de sus algoritmos, hay quienes están optando por volver al modelo clásico de iPod o mp3 para tener todas sus canciones favoritas en un lugar aparte, y dejar de escuchar música en el móvil. Son muchas las marcas que están lanzando nuevos dispositivos de este tipo, aunque el mercado de segunda mano tiene opciones más que de sobra.

Jugar videojuegos en consolas

En la misma línea, hay quienes están optando por recuperar viejas consolas pequeñas y portátiles para jugar a videojuegos, y evitar así las limitaciones del teléfono móvil.

Utilizar dumb phones

Hay quienes optan directamente por cambiar sus teléfonos móviles por otros que estén diseñados con sistemas más sencillos: que permitan llamar, mandar mensajes, hacer fotos, escuchar música y poco más.

Restringir tu propio móvil

Pero, si no quieres cambiar de móvil, también existe la posibilidad de configurar tu teléfono actual para inhabilitar las herramientas que no quieras tener al alcance de tu mano. Puedes, incluso, decantarte por un sistema de activación y desactivación, con el que puedas cambiar el modo en el que funciona tu móvil según la hora o el día que sea, o simplemente a tu antojo.