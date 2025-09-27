¿Qué es más caro: vivir en una residencia universitaria o compartir piso?

Si has empezado tu primer curso universitario o estás a punto de hacerlo, y has tenido que salir de tu ciudad natal para lograrlo, es probable que hayas tenido que comparar infinidad de opciones de vivienda, y que se te haya hecho difícil elegir la mejor. Aunque todas las posibilidades tienen sus pros y sus contras, hay un aspecto que pesa especialmente a la hora de decidirse, y ese es el económico. Quienes vienen de entornos llenos de comodidades no pensarán mucho en el tema, pero si tú vas con el presupuesto algo ajustado, aquí te explicamos cuál puede ser el gasto medio de las distintas opciones de vivienda para universitarios.

Cuánto cuesta compartir piso

Compartir piso es, por lo general, la forma más barata de vivir siendo estudiante universitario, pero la suerte y la habilidad a la hora de encontrar vivienda es un aspecto clave. Son muchos los que tienen pocos contactos para encontrar un piso a un precio razonable, y hay quienes llegan a pagar 450, 500 o hasta 600 euros por una habitación en un piso compartido, especialmente en las grandes ciudades y en los barrios más decentes. Si eres quisquilloso con la vivienda, es probable que acabes gastando 1000 o 1100 euros mensuales, sumando el alquiler, la alimentación y las facturas que te correspondan. Si eres conformista y se te da bien recortar gastos, puedes llegar a sobrevivir en una gran ciudad por cerca de 600 o 700 euros al mes.

Cuánto cuesta una residencia universitaria

Las residencias universitarias son, por tanto, una opción cada vez menos cara para los estudiantes universitarios: en Madrid tienen un precio medio de 1200 euros mensuales con todos los gastos incluidos, pero en otras grandes ciudades universitarias bajan hasta los 700 u 800 euros mensuales. Según la buena o mala suerte que uno tenga, puede acabar gastando más en un piso compartido que en una residencia universitaria. ¡Así que no olvides comparar todas las opciones antes de tomar una decisión!