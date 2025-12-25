Por qué Navidad es el día del año en el que nacen menos bebés

A pesar de que, en un primer momento, pueda parecer que no tiene lógica, hay días del año en los que nacen muchísimas más personas que en otros. Es probable que te hayas dado cuenta de que hay ciertos meses en los que muchos de tus amigos y familiares cumplen años, y otros muchos en los que apenas hay celebraciones a la vista. Pero, de todos los días del año, resulta curioso que sea Navidad, el 25 de diciembre, cuando se registran menos nacimientos de bebés. Aquí van algunas explicaciones sobre por qué se podría haber dado esta coincidencia.

Nueve meses antes

Los últimos meses del año son el momento en el que nacen menos niños, en general. Esto se debe a que nueve meses antes, en los meses de febrero y marzo, es poco habitual que las parejas planeen concebir un bebé. La mayoría de los hijos son concebidos en épocas de vacaciones o justo después de que la pareja se case, y eso ha llevado, por ejemplo, a que el 1 de abril sea el cumpleaños más habitual del mundo.

Días ajetreados

El estado físico y anímico de una madre influye mucho en el momento en el que se rompen aguas, y la época navideña no es precisamente un momento de calma. Es probable que sea por eso que los días 24 y 25 nazcan muchos menos niños que en los días posteriores.

Ya mañana, si eso

No hay que olvidar que estos estudios se basan en registros médicos de nacimiento, y que son muchos los países en los que estos registros se llevan de forma bastante laxa. Si el personal está fuera del hospital, son muchos los rincones del mundo en los que se pueden alargar estos registros, y que por ello muchos de los nacidos el día 25 acaben registrados en el día 26.