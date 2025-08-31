¿Por qué nos obsesionan los true crime? El morbo detrás del género

El éxito del true crime se puede medir en cifras. Programas como Crims en Catalunya Ràdio, documentales de Netflix como Making a Murderer o The Tinder Swindler, y podcasts como Serial o Entiende tu mente han alcanzado audiencias millonarias. En España, los hilos de X sobre crímenes sin resolver acumulan miles de retuits y comentarios. Lo que antes era nicho, hoy es fenómeno global.

¿Por qué nos enganchan tanto? La psicología tiene varias respuestas. Primero, la fascinación por lo prohibido. El ser humano siente atracción hacia lo que da miedo pero puede observar desde un entorno seguro. Ver un asesinato reconstruido en una serie activa la adrenalina, pero sin riesgo real. Es como montarse en una montaña rusa: experimentas la tensión, pero sabes que al final nada malo pasará.

Segundo, el cerebro busca explicaciones. Los casos sin resolver despiertan nuestra necesidad de cerrar historias. Por eso los programas que dejan preguntas abiertas generan tanto debate. Queremos sentirnos detectives improvisados, aportar teorías, reconstruir lo ocurrido.

Tercero, hay un componente social. Hablar de true crime es tema de conversación recurrente. Compartir episodios, comentar sospechosos o debatir teorías genera comunidad. En foros, grupos de Facebook o TikTok abundan los perfiles dedicados a analizar pruebas y seguir juicios en directo.

Pero el fenómeno tiene también sombras. Algunos expertos alertan del riesgo de banalizar el sufrimiento real de las víctimas. Convertir tragedias en entretenimiento puede resultar insensible. Además, la sobreexposición a historias violentas puede alimentar ansiedad o desconfianza en la vida cotidiana. Aun así, el género sigue en auge porque conecta con algo profundo: el miedo a lo desconocido y el deseo de comprender la maldad humana. De hecho, muchos psicólogos lo consideran una forma de afrontamiento: exponerse a crímenes desde la ficción ayuda a procesar emociones y a reforzar la idea de que la justicia —aunque tarde— existe.

Lo curioso es que el true crime evoluciona con las plataformas. Ya no se trata solo de asesinos en serie: también hay espacio para estafas digitales, desapariciones mediáticas o delitos financieros. La narrativa cambia, pero la fórmula se mantiene: un crimen real, una investigación y la promesa de entender lo inexplicable.

En definitiva, el true crime no es solo entretenimiento morboso: es un espejo de nuestras inseguridades y curiosidades. Y mientras sigamos buscando respuestas al lado más oscuro de la realidad, habrá crímenes listos para ser narrados.