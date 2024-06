Qué es Ofiuco y por qué no debes fiarte del signo del zodiaco intruso

¿Has oído hablar de Ofiuco? Esta constelación forma parte del recorrido que el Sol, visto desde la Tierra, realiza por el cielo; y, por tanto, hay quienes consideran que debería formar parte de los signos del zodiaco. En la teoría, tu signo del zodiaco se corresponde con aquella constelación que el Sol estaba cruzando en el momento en el que naciste, así que deberían ser trece los que formasen parte del grupo. Pero, cuando hace 3000 años se formularon las primeras ideas conocidas al respecto del zodiaco y el horóscopo, se decidió dejar a Ofiuco fuera para que el número de signos y el de los meses del año coincidiese. Facilita más las cosas, pero también hace que exista una discordancia entre tu signo del zodiaco y la constelación bajo la que naciste.

Ofiuco es un abusón: los nacidos entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre estuvieron bajo su influencia cuando llegaron a este mundo, a pesar de que, tradicionalmente, se les asigne el signo de Sagitario. Su introducción supone, también, que el signo de Escorpio quede limitado a los nacidos entre el 23 y el 29 de noviembre. Otros signos, como Virgo, tienen largos periodos de 45 días de influencia.

Por suerte, parece que este famoso Ofiuco no ha conseguido calar mucho entre los expertos en astrología. La mayoría coinciden en que esta ciencia oculta no se basa en las constelaciones, sino en la división que los babilonios hicieron oficial en su momento. Así que puedes respirar con calma, ya que nadie va a hacer una nueva lista de signos del zodiaco. Los memes y consejitos que te cruzas cada día en Instagram, y con los que tanto te identificas, no van a desaparecer ni van a introducir a un nuevo miembro en el grupo, llamado Ofiuco. ¡Es que hasta su nombre suena mal!