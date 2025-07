En qué se parecen la Generación Z y los Boomers: el sorprendente rasgo que comparten

Cada generación tiene unos rasgos que, aunque no están presentes en todas las personas nacidas en ciertos años en concreto, sí son habituales de ver. Esto tiene que ver con que todas las personas que nacieron en cierta época han vivido una serie de sucesos comunes que les han llevado a tener aprendizajes parecidos y, por tanto, ciertos rasgos de personalidad similares. Pero, de vez en cuando, ocurre algo curioso: dos generaciones que están muy separadas entre sí comparten, de pronto, un rasgo concreto que las conecta. Eso es lo que acaba de pasar con la Generación Z y los Boomers.

¿En qué se parecen estas dos generaciones tan separadas entre sí? En su absoluto inconformismo con respecto a todo lo que enfrentan en su vida. Piensa por un momento en el típico hombre o la típica mujer mayor: no dudarán en ser exigentes cuando van a un comercio o restaurante, serán especialmente críticos con todo aquello que no encaje con su punto de vista y no tendrán miedo a expresar lo que opinan, aunque haya riesgo de que acaben cayendo mal a alguien. Y ahora, imagínate a la persona promedio de la Gen-Z: más allá de una pequeña dosis extra de empatía, ¿no crees que la descripción anterior podría encajar con ellos a la perfección?

La Generación Z tiene un espíritu rebelde e inconformista: nunca tiene miedo a expresar lo que piensa y no duda en pelear por aquello que considera correcto. Esta determinación no está tan presente en generaciones como la X o la Millennial: estas dos tienen más tendencia a expresar sus opiniones en privado y a tomarse las situaciones con más calma. Tal vez esta rebeldía común de los Boomers y los Zeta se deba a que han sido más conscientes desde muy pequeños de las injusticias que los rodean, y cada una de esas generaciones ha sabido luchar contra ellas a su manera.