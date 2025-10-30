FlooxerNow

EXPRESIONES TÍPICAS

¿Qué es "Me da pesambre"? 20 palabras y expresiones murcianicas que todos deberíamos usar

Recopilamos 20 palabras y expresiones típicas de Murcia que todos deberíamos usar, desde bambos a pesambre.

Expresiones murcianas

Expresiones murcianasLiopardo

Juan Ceñal
Tenemos en Atresmedia Digital un importante clan murciano y hemos aprovechado para pedirles que nos recopilaran algunas de las expresiones más míticas de su Murcia natal. El resultado es esta selección de 20 palabras "bonicas" que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya. ¿Cuántas te sabías?

1. Acho

Palabras murcianas - Acho | Pexels
Es la expresión por excelencia en la Región de Murcia. Su uso es válido para cualquier situación y normalmente se usa como una llamada de atención. ¡Acho! ¿Qué haces? O ¡Acho tú dame eso! Aunque cuenta con algunas variaciones. Si se utiliza en repetidas ocasiones puede significar precaución Acho, acho, acho…lleva cuidaó. Otra variante es cuando se alarga el tono de la 'o', que es como una señal de sorpresa Achoooooooooooo...

2. Bambos

Palabras murcianas - Bambos | Pixabay
Zapatillas de deporte.

3. Bonico

Palabras murcianas - Bonico | Pixabay

Cuando no eres ni guapo ni feo, eres bonico. También se utiliza como un sinónimo de simpático.

4. Capuzarse

Palabras murcianas - Capuzarse | Pixabay

Sumergir la cabeza debajo del agua. Sinónimo de 'chapuzón'.

5. Chuminá

Palabras murcianas - Chuminá | Pixabay
Tontería: ¡Vaya chuminá la moda esa!

6. Coscoletas

Palabras murcianas - Coscoletas | Pixabay
Llevar a alguien en hombros: ¡Súbete a coscoletas!

7. Desaborío

Palabras murcianas - Desaborío | Pixabay
Dícese de la persona que es desagradable.

8. Emperifollao

Palabras murcianas - Emperifollao | Pixabay
Persona que va muy arreglada: ¡Mira qué emperifollao va ese!

9. Esmallao

Palabras murcianas - Esmallao | Pixabay
Estar muerto de hambre.

10. Esturreao

Palabras murcianas - Esturreao | Pixabay
Cuando algo esta desordenado o cae al suelo. "Tienes los juguetes esturreaos por la habitación".

11. Fuste

Palabras murcianas - Fuste | Pixabay
Sinónimo de sentido. Algo que no tiene sentido o que no tiene gracia: ¡Qué poco fuste tiene ese chiste!

12. Panzá

Palabras murcianas - Panzá | Pixabay
Excederse o abusar de algo en concreto. Como por ejemplo: ¡Qué panzá a comer me he pegao!

13. Pesambre

Palabras murcianas - Pesambre | Pixabay
Cuando un murciano te diga "Menuda pesambre tengo" o "eso me da pesambre" estará molesto, disgustado o con desazón.

14. Picoesquina

Palabras murcianas - Picoesquina | Pexels
Es la forma murciana de referirse a la esquina de una calle.

15. Pijo

Palabras murcianas - Pijo | Pexels
Es una de las expresiones más típicas y con más significados dentro del diccionario murciano. A pesar de que suele usarse de forma individual ¡pijo!, también es habitual encontrársela para enfatizar, como por ejemplo: ¡que pesado eres, pijo!, en interrogaciones ¿Qué pijo pasa? O en frases hechas como ¡Vas a pijo sacao! (ir muy rápido), ¡Eso está en el quinto pijo! (Algo que está muy lejos) ¡Me importa un pijo! (No me importa nada)

16. Revenío

Palabras murcianas - Revenío | Pixabay
Alimento que está malo o se encuentra en mal estado.

17. Retambufa

Palabras murcianas - Retambufa | Pexels
Culo, trasero: ¡Que te den por retambufa!

18. Roal

Palabras murcianas - Roal | Pixabay
Se utiliza para referirse a un mancha que por alguna razón es redonda: "Tienes un roal en la camiseta".

19. Solanera

Palabras murcianas - Solanera | Pixabay
Exceso de sol: ¡Qué solanera está cayendo!

20. Zagal

Palabras murcianas - Zagal | Pixabay
Es la versión murciana para decir chico, joven, mozo.

