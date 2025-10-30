¿Qué es "Me da pesambre"? 20 palabras y expresiones murcianicas que todos deberíamos usar

Tenemos en Atresmedia Digital un importante clan murciano y hemos aprovechado para pedirles que nos recopilaran algunas de las expresiones más míticas de su Murcia natal. El resultado es esta selección de 20 palabras "bonicas" que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya. ¿Cuántas te sabías?

1. Acho

Es la expresión por excelencia en la Región de Murcia. Su uso es válido para cualquier situación y normalmente se usa como una llamada de atención. ¡Acho! ¿Qué haces? O ¡Acho tú dame eso! Aunque cuenta con algunas variaciones. Si se utiliza en repetidas ocasiones puede significar precaución Acho, acho, acho…lleva cuidaó. Otra variante es cuando se alarga el tono de la 'o', que es como una señal de sorpresa Achoooooooooooo...

2. Bambos

Zapatillas de deporte.

3. Bonico

Cuando no eres ni guapo ni feo, eres bonico. También se utiliza como un sinónimo de simpático.

4. Capuzarse

Sumergir la cabeza debajo del agua. Sinónimo de 'chapuzón'.

5. Chuminá

Tontería: ¡Vaya chuminá la moda esa!

6. Coscoletas

Llevar a alguien en hombros: ¡Súbete a coscoletas!

7. Desaborío

Dícese de la persona que es desagradable.

8. Emperifollao

Persona que va muy arreglada: ¡Mira qué emperifollao va ese!

9. Esmallao

Estar muerto de hambre.

10. Esturreao

Cuando algo esta desordenado o cae al suelo. "Tienes los juguetes esturreaos por la habitación".

11. Fuste

Sinónimo de sentido. Algo que no tiene sentido o que no tiene gracia: ¡Qué poco fuste tiene ese chiste!

12. Panzá

Excederse o abusar de algo en concreto. Como por ejemplo: ¡Qué panzá a comer me he pegao!

13. Pesambre

Cuando un murciano te diga "Menuda pesambre tengo" o "eso me da pesambre" estará molesto, disgustado o con desazón.

14. Picoesquina

Es la forma murciana de referirse a la esquina de una calle.

15. Pijo

Es una de las expresiones más típicas y con más significados dentro del diccionario murciano. A pesar de que suele usarse de forma individual ¡pijo!, también es habitual encontrársela para enfatizar, como por ejemplo: ¡que pesado eres, pijo!, en interrogaciones ¿Qué pijo pasa? O en frases hechas como ¡Vas a pijo sacao! (ir muy rápido), ¡Eso está en el quinto pijo! (Algo que está muy lejos) ¡Me importa un pijo! (No me importa nada)

16. Revenío

17. Retambufa

Alimento que está malo o se encuentra en mal estado.Culo, trasero: ¡Que te den por retambufa!

18. Roal

Se utiliza para referirse a un mancha que por alguna razón es redonda: "Tienes un roal en la camiseta".

19. Solanera

Exceso de sol: ¡Qué solanera está cayendo!

20. Zagal

Es la versión murciana para decir chico, joven, mozo.