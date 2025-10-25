Con qué político español compartes signo del zodiaco (y personalidad)

Aries

No sorprende que Santiago Abascal sea Aries, teniendo en cuenta la enorme pasión con la que ha defendido sus ideas, sin importar a quién tuviese que enfrentarse, clásico de los Aries.

Tauro

Y tampoco sorprende que Yolanda Díaz sea Tauro, pues tiene esa determinación y ese empuje para pelear por aquello en lo que cree, típicos de Tauro.

Géminis

Emiliano García-Page es Géminis; aunque, por suerte, los rasgos estereotípicos de este signo del zodiaco, tan criticados en redes sociales, no se han dejado ver mucho en sus decisiones políticas.

Cáncer

Carla Antonelli es Cáncer, y no es de extrañar: es una mujer que ha sabido hacerse un hueco importante en la política nacional y ser una pionera sin dejar de defender jamás a aquellos a los que desea proteger.

Leo

Fernando Grande-Marlaska es Leo, uno de los signos que más habitualmente alcanza posiciones de poder. ¡Para ser Ministro del Interior hay que tener talante, como buen Leo!

Virgo

Alberto Núñez Feijóo es Virgo, el signo más tradicional, perfeccionista y comedido. Aunque, tal y como ha demostrado últimamente, sabe sacar el carácter cuando es necesario.

Libra

Isabel Díaz Ayuso es Libra, el signo más romántico y coqueto. Dicen que un Libra está dispuesto a todo por amor… ¿Dará fe de ello la presidenta de la Comunidad de Madrid?

Escorpio

Margarita Robles es Escorpio, pero más vale que el lado vengativo de este signo no asome mucho cuando se trate de tomar decisiones como Ministra de Defensa.

Sagitario

Félix Bolaños no ha tenido la oportunidad de mostrar de forma pública el rasgo más característico de los Sagitario: su amor por la libertad y la aventura. ¡Aunque quién dijo que ser Ministro de Presidencia y Justicia no fuese una aventura!

Capricornio

A los Capricornio los caracteriza su cabezonería. Dejamos a juicio del lector considerar si Carles Puigdemont se ajusta al estereotipo de su signo.

Acuario

A un Acuario le encanta ser el centro de atención y sabe cómo atraer miradas y ser memorable; en eso, Gabriel Rufián es un Acuario de manual.

Piscis

Y cerramos esta lista con Pedro Sánchez, que es Piscis, el signo más emocionalmente voluble del zodiaco. ¡Pero también el que tiene una mayor empatía para comprender los puntos de vista ajenos!