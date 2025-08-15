Por qué las ruinas se encuentran bajo tierra

Es una noticia muy habitual: unas obras se detienen de sopetón porque se han encontrado ruinas antiguas y no se puede proceder con la construcción hasta descubrir bien qué se encuentra ahí y cómo lidiar con ello. Si miramos a Italia, sobre todo, esto es común a gran parte del territorio, con ruinas del imperio romano en el que piensan todos los hombres a lo largo y ancho del terreno. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué siempre se encuentran ruinas bajo tierra? ¿Cómo ha avanzado el ser humano para construir de este modo?

Si miramos a las ruinas de Troya, localizadas en la colina de Hisarlik, se reconstruyó sobre sí mismo un total de diez veces, con cada capa siendo reconocible dentro del monte. Seattle, del estado de Washington, cuenta con toda una ciudad subterránea. Y así a lo largo y ancho del globo terráqueo. Hay varios motivos que justifican esto. Por ejemplo, cuando se quemó Roma, era más barato y eficiente aplastar las ruinas y construir encima que eliminarlas del sitio. Con eso ya se creó un sedimento que elevó el nivel de calle un metro. Por ejemplo, la Basílica de San Clemente es del siglo XII, pero está construida sobre una Iglesia del siglo IV y esta, a su vez, sobre un templo del siglo primero.

Los actos humanos son, por tanto, la causa principal de este fenómeno. Y, a su vez, son la causa de que algunas ciudades como Shanghai se estén hundiendo a razón de un centímetro por año. Es un peligro quedar por debajo del nivel del mar, como le pasó a Seattle hace más de un siglo. Es por eso que tomaron la decisión de afrontar una reconstrucción urbana que elevó muchos metros el nivel de calle, dejando estampas muy peculiares y, sobre todo, una ciudad fantasma que vive debajo de la urbe actual.