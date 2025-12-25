Qué es Saturnalia y cuál es su relación con la Navidad

Es por muchos conocido que la religión cristiana decidió establecer sus festividades en fechas que coincidían con otras fiestas paganas muy populares. De todas las grandes festividades cristianas, es probable que la Navidad sea una de las más importantes, ya que es la que celebra el nacimiento de Jesús. Por supuesto, no hay ninguna prueba de que Jesús naciese un 25 de diciembre, pero fue la forma perfecta de aplastar una celebración que los romanos llevaban a cabo en todo el imperio: Saturnalia.

Saturnalia es una festividad en honor al dios Saturno, y solía celebrarse entre mediados y finales de diciembre. Era una fiesta de una semana de duración y con numerosos eventos y ritos, y una época muy esperada por parte de los ciudadanos romanos. En ella, se celebraban bailes y se entregaban regalos, algo que después se trasladó a la Navidad cristiana.

Hoy en día, la forma en la que celebramos la Navidad es, paradójicamente, mucho más similar a Saturnalia que a las Navidades primigenias. El componente religioso se ha olvidado casi por completo, y las celebraciones se centran mucho más en el aspecto lúdico de la fiesta: bailes, comidas y cenas, regalos para la familia y los amigos…

Es, probablemente, una de las pocas fiestas paganas que se han mantenido, en lo que a costumbres se refiere. La noche de San Juan podría ser una excepción, pero son pocos los países que encienden hogueras y celebran ese solsticio de verano como lo hacemos en España. Y, por supuesto, tenemos la noche de Halloween, que resulta ser un caso especial porque convive con la celebración el día posterior de Todos los Santos, en los que se sigue visitando a los seres queridos que han fallecido.