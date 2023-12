¿Qué significa "Delulu is the solulu"? La filosofía que arrasa en TikTok entre la generación Z

La combinación de gente joven con globalización, Internet y redes sociales hace que se generen nuevas expresiones y que estás se propaguen como reguero de pólvora por todo el mundo. Una de esas expresiones es Delulu Is The Solulu y esconde una interesante filosofía detrás.

El origen de esta expresión lo encontramos en Delulu, una forma más corta de decir "delusional" (delirante), que empezó a usarse principalmente en el mundo del K-Pop para describir y/o burlarse de un fan que cree que saldrá, se casará o se hará amigo de su ídolo favorito.

La palabra delusional se acortó a delu y luego se transformó a delulu para sonar más cute. De la misma forma el sentido de la misma se expandió y la expresión que en un principio sólo se usaba en el contexto de los fans de K-Pop pasó a usarse en cualquier contexto como sinónimo de delusional.

El siguiente paso fue crear la expresión delulu is the solulu que realmente sería delusional is the solution (El delirio es la solución), incluso hay quién lleva la expresión a un siguiente nivel añadiendo la terminación –lulu a todas las palabras.

En este vídeo la tiktoker américana de 23 años Binaca Bernardo riza el rizo diciendo "May all your delulu come trululu, because being delulu is the solulu. Absolulu", algo que se traduciría como "Que todos tus delirios se hagan realidad porqué ser delirante es la solución. Absolutamente".

¿Cuál es la filosofía detrás de delulu?

Detrás de esta expresión existe toda una filosofía entorno al pensamiento positivo, la confianza en uno mismo y las metas inalcanzables. La idea es fijarse expectativas poco realistas y creer seriamente que las vas a alcanzar. Esto se puede aplicar a tu carrera, tus relaciones y tu bienestar mental: cualquier cosa puede hacerte feliz si lo deseas con todas tus fuerzas.

Ser delulu significa tener tanta confianza en uno mismo que te niegas por completo a creer en cualquier otra cosa. Significa enfrentarte a la vida con optimismo y alegría radicales.

La expresión también tiene otro matiz que es el de inventarte una fantasía que te hace sentir bien cuando las cosas están mal. "El pensamiento mágico siempre ha existido. Y seguirá existiendo. Los delirios siempre han existido. Y seguirán existiendo. Cada vez que las cosas pintan mal, nos sentimos tentados a inventar una realidad alternativa en la que todo sea mejor. Delulu no es nada nuevo bajo el sol", aseguran en psychology-spot.com.

"Es la idea de manifestación, pero simplificada en términos que el arquetipo cotidiano y no brujo entendería", aseguró Bello sobre el termino en una entrevista. "Significa vivir inesperadamente y con la intención de crear un mundo en el que eres ese personaje que narra tu propia historia", sentenció.

La mentalidad delulu refuerza una vez más el poder de la fe y el diálogo interno para convertir las ideas en acción con éxito. Cuando no puedes hacer mucho por cambiar las cosas hacerte creer a ti mismo que están bien o montarte la ilusión de que cambiaran teniendo una meta inalcanzable que te haga moverte hacia adelante puede hacerte sentir mejor que el reconocer que están mal y no hacer nada. Pero como ocurre con cualquier tendencia la ilusión del delulu debe tomarse con cautela y tampoco.