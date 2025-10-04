Qué significan los elementos de los signos del zodiaco

Signos de agua

Los signos de agua son conocidos por ser los más emocionales del zodiaco: Piscis, Cáncer y Escorpio. Su inteligencia emocional tiene un lado positivo y otro negativo: serán las personas que te traten con más cariño, pero también sabrán cómo manipularte para que hagas lo que ellos quieren. Como el agua, son adaptables: allí donde les toque entrar, sabrán cómo hacerse un hueco. Pero esa adaptabilidad puede jugarles malas pasadas, ya que es habitual que se pierdan a sí mismas cuando están demasiado centradas en complacer a los demás, en ser la versión que los demás quieren ver.

Signos de fuego

No es de extrañar que a los signos de fuego los llamen los más pasionales del zodiaco: Aries, Leo y Sagitario. Son personas con una vida rica e intensa, suelen tener una gran autoestima y luchan por lo que quieren. Su problema está en que, a veces, cualquier pequeña inclemencia hace que su llama se apague, y es habitual que se rindan pronto cuando las cosas se ponen feas. Tendrán que centrarse en sus objetivos y mantener una actitud positiva si quieren tener una vida plena y feliz.

Signos de tierra

Los signos de tierra son los que más aman la estabilidad: Capricornio, Tauro y Virgo. Su principal objetivo en la vida es proteger su propia paz, y no permiten que el resto de personas la perturben en vano. No suelen ser amantes de las emociones fuertes, y tampoco especialmente pasionales; pero saben cómo construir relaciones sólidas a largo plazo, y son dignas de confianza. Su aprendizaje pasa por conseguir que esa tierra que hay en ellos esté siempre cultivada y dé frutos; si se descuidan a sí mismos y se pierden en la pereza, corren el riesgo de desperdiciar su tiempo sin conseguir nada.

Signos de aire

Los signos de aire son conocidos por su volatilidad: Acuario, Géminis y Libra. Son personas que están muy centradas en sí mismas y en su éxito personal, y es habitual que ocupen posiciones de poder y de influencia. Aunque suene a chiste malo, siempre van a su aire: aman la libertad y el control sobre lo que ocurre en su vida, y no dudan en dejar atrás aquello (o a aquellos) que ya no les hacen bien. Esto también los convierte en personas en las que a veces resulta difícil confiar, pues sienten pocos remordimientos con acciones como el abandono o la traición. Si vuelas en su mismo rumbo, todo irá bien; pero si no te adaptas a ellos, lo tendrás muy difícil.