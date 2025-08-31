El revenge bedtime procrastination: dormir menos para sentir libertad

La escena es reconocible para muchos: son más de las dos de la madrugada, sabes que deberías dormir porque mañana toca madrugar, pero no puedes evitar seguir viendo vídeos, leyendo hilos en X o simplemente navegando sin rumbo. No es falta de sueño, es la sensación de que, después de un día dominado por obligaciones, el único momento realmente tuyo empieza de madrugada.

Este hábito tiene nombre: revenge bedtime procrastination. Surgió en China hace unos años, donde trabajadores con jornadas extenuantes admitían sacrificar horas de sueño para recuperar sensación de control. La idea pronto se globalizó y hoy la practican millones de personas, especialmente jóvenes en contextos de hiperproductividad. Y es que según un informe de la Fundación de Sueño estadounidense, más del 40 % de los adultos jóvenes reconoce retrasar voluntariamente la hora de dormir para tener ocio.

La contradicción es evidente: buscamos bienestar quedándonos despiertos, pero lo que obtenemos son consecuencias negativas. Dormir menos de seis horas afecta a la memoria, la concentración, el estado de ánimo y el sistema inmunitario. A largo plazo, aumenta el riesgo de depresión, hipertensión o incluso enfermedades cardiovasculares.

¿Por qué entonces lo hacemos? Los psicólogos hablan de una mezcla de rebeldía y autoafirmación. En un mundo donde el tiempo parece pertenecer a los estudios, al trabajo o a las responsabilidades familiares, robarle horas al sueño es la única manera de recuperar sensación de libertad.

Existen, sin embargo, estrategias para romper el círculo. Establecer rutinas de ocio en el día, aunque sean cortas, ayuda a no trasladar todo el disfrute a la noche. También se recomienda limitar el uso de pantallas antes de dormir, ya que la luz azul retrasa la producción de melatonina. Otra clave es fijar un ritual nocturno: leer, tomar una infusión o escuchar música relajante, de forma que el cuerpo asocie esas acciones con descanso.

El fenómeno del revenge bedtime procrastination refleja algo más profundo: una generación que busca desesperadamente equilibrio en un mundo que premia la productividad por encima del bienestar. Retrasar el sueño no es pereza ni desorden, sino síntoma de una necesidad insatisfecha: tiempo propio. El reto está en encontrarlo sin pagar el precio de las ojeras y el cansancio crónico.