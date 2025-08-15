Salir con tu mejor amigo o amiga: ¿un error o una idea brillante?

Una pareja debe ser una persona en la que tengas plena confianza y con la que puedas hablar prácticamente de cualquier cosa. Si le preguntas a las parejas que te rodean, es probable que muchas de ellas reconozcan, incluso, que su novio o novia es, al mismo tiempo, su mejor amigo o amiga. Es una evolución natural derivada de la profundidad emocional que suele implicar una relación de pareja; pero, ¿qué ocurre cuando este proceso se vive al revés?

El amor surge cuando surge, y es normal que dos personas que han tenido una conexión amistosa empiecen a sentir en cierto punto que existe una atracción entre ellos. En un principio, pasar de ser mejores amigos a ser una pareja no debería de ser un problema, pero sí es cierto que tiene sus propios retos a los que otras parejas no tienen que enfrentarse.

Lo habitual es que dos personas empiecen una relación de pareja a través de las citas románticas, y pueden ir a por todas con ello porque no tienen nada (o en este caso, a nadie) que perder. En cambio, cuando una amistad se torna en romance existe una elevada probabilidad de que se pierda a una persona importante, ya que la mayoría de los intentos de relaciones de pareja fracasan tarde o temprano.

Pero, por otro lado, también hay quienes opinan que, en realidad, se trata de un destino inevitable: cuando una persona te empieza a atraer, deja de ser tu mejor amigo o amiga para convertirse en alguien con quien querrías tener algo más. Si empezáis a salir juntos, es probable que vuestra amistad se vaya al garete; pero, si finges que no ha pasado nada, acumularás esa frustración y la amistad que tanto os había unido se acabará torciendo de todas maneras.

Por tanto, si estás planteándote intentar tener una relación de pareja con tu mejor amiga o amigo, lo mejor que puedes hacer es escuchar al corazón y darle una oportunidad, ya que dentro de ti se ha producido un cambio que imposibilita dejar las cosas tal y como están.