Señales de que no le gustas lo suficiente: un baño de realidad

Descompensados

El signo más claro de que a alguien no le gustas lo suficiente es que no corresponda tus gestos de afecto con la misma intensidad. No hace falta que esa persona responda exactamente como tú lo haces, pero sí que te dedique momentos y acciones que reflejen el cariño que siente por ti. Tal vez tú seas más de mensajes bonitos y esa persona prefiera organizarte una cita increíble; lo importante es que ambos estéis entregados al mismo nivel el uno al otro.

Excusas, excusas

Cuando todos vuestras conversaciones incómodas terminan con excusas por su parte y no con una disposición a tratarte mejor, hay algo que no funciona. Una persona a la que le importas siempre estará receptiva a hacer que las cosas entre vosotros funcionen mejor, y no se tomará las discusiones como insultos.

Promesas vacías

Hay quienes prometen la Luna y no te dan ni agua en la que pueda reflejarse. Si incumple una y otra vez las promesas que te hace, existe una evidente falta de interés por su parte. No te dejes convencer por explicaciones enrevesadas: quien quiere, lo hace; o, por lo menos, lo intenta.

A paso de tortuga

Si ves que pasa el tiempo y todo va bien, pero las cosas no avanzan al ritmo que tú necesitas, tendrás que tener una conversación al respecto. Son muchas las personas que tratan muy bien a los demás, pero que no están dispuestas a sacrificarse y adquirir un nivel de compromiso superior, y por eso alargan las fases iniciales de una relación. Sé firme con los ritmos que tú quieres llevar, y no te dejes embaucar.