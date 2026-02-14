Significados de las flores: cómo demostrar tus sentimientos regalando un ramo

Romance Incipiente

Los ramos de flores más versátiles son los que se le pueden ofrecer a una persona con la que estás teniendo tus primeras citas. Todavía no es momento de regalar flores que simbolicen un amor intenso, así que unas rosas de color rosa o cualquier otra flor de un tono pastel será un acierto. Los claveles y los tulipanes son unos de los más elegidos, después de las rosas.

Amor profundo

Para las declaraciones de amor más intensas se reservan las flores de colores profundos, especialmente el rojo y el granate. Las rosas rojas son las más clásicas y fáciles de encontrar, pero también puedes apostar por regalarle a esa persona especial un ramo de sus flores favoritas.

Lazo familiar

Cuando se busca regalar un ramo en una ocasión especial a un familiar, como en un cumpleaños o un aniversario, es mejor regalar ramos con flores variadas y de varios colores. Los floristas son expertos en armar combinaciones espectaculares al gusto de cada persona.

Condolencias

Los ramos sencillos con flores blancas o de colores claros son los que se suelen elegir para dedicar unas condolencias a una persona que esté pasando por un mal momento. Los lirios y los crisantemos se eligen a menudo para este tipo de ramos.

Agradecimiento

Para dar las gracias o celebrar un logro de una persona, el color es la clave: escoge flores de tonos vivos, como el naranja, el fucsia o el amarillo, y combínalas con un papel colorido y un gran lazo, que simbolicen el momento especial que se está viviendo.