Los signos del zodiaco más infieles o que más ponen los cuernos

Géminis

Por desgracia para los pobres Géminis, son, una vez más, los que salen peor parados de todo el zodiaco en lo que a rasgos negativos se refiere. Su forma de cambiar de punto de vista sin miramientos los hace propensos a traicionar a sus parejas cuando creen que tienen frente a ellos una oportunidad mejor.

Escorpio

Son extremadamente fieles cuando están enamorados, pero cuando se sienten dolidos con sus parejas pueden recurrir a la infidelidad como forma de venganza.

Sagitario

Los Sagitario siempre están buscando nuevas aventuras, incluyendo las aventuras románticas. Son propensos a tener deslices cuando su autocontrol se reduce (es decir, cuando entrar en la fórmula el alcohol, la fiesta y demás).

Acuario

Un Acuario siempre disfruta siendo el centro de atención, y son sensibles al coqueteo. Aunque hay quienes saben controlarse, es habitual que alguna que otra vez en la vida les sean infieles a sus parejas, o tengan amoríos ocultos. Son, además, de los pocos signos que ponen los cuernos de forma prolongada en el tiempo con la misma persona.

Aries

Los Aries tienen problemas para soportar lo rutinario, y eso los hace propensos a cambiar a menudo de pareja o, en las ocasiones más desafortunadas, a ser infieles a sus parejas con alguien que, de pronto, les resulte más atractivo.