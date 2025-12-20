ZODIAC THINGS
Los signos del zodiaco más infieles o que más ponen los cuernos
Hay ciertos signos del zodiaco que, por su personalidad estereotípica, tienen más probabilidades de ser infieles a sus parejas, o de ponerles los cuernos. Estos son los signos a los que más se acusa de este tipo de comportamiento.
Géminis
Por desgracia para los pobres Géminis, son, una vez más, los que salen peor parados de todo el zodiaco en lo que a rasgos negativos se refiere. Su forma de cambiar de punto de vista sin miramientos los hace propensos a traicionar a sus parejas cuando creen que tienen frente a ellos una oportunidad mejor.
Escorpio
Son extremadamente fieles cuando están enamorados, pero cuando se sienten dolidos con sus parejas pueden recurrir a la infidelidad como forma de venganza.
Sagitario
Los Sagitario siempre están buscando nuevas aventuras, incluyendo las aventuras románticas. Son propensos a tener deslices cuando su autocontrol se reduce (es decir, cuando entrar en la fórmula el alcohol, la fiesta y demás).
Acuario
Un Acuario siempre disfruta siendo el centro de atención, y son sensibles al coqueteo. Aunque hay quienes saben controlarse, es habitual que alguna que otra vez en la vida les sean infieles a sus parejas, o tengan amoríos ocultos. Son, además, de los pocos signos que ponen los cuernos de forma prolongada en el tiempo con la misma persona.
Aries
Los Aries tienen problemas para soportar lo rutinario, y eso los hace propensos a cambiar a menudo de pareja o, en las ocasiones más desafortunadas, a ser infieles a sus parejas con alguien que, de pronto, les resulte más atractivo.
