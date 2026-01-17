Los signos del zodiaco más inteligentes: ¿estás entre ellos?

Géminis

Son muchos los rasgos negativos que se les asocian a los nacidos bajo el signo de Géminis, pero lo que sí hay que reconocer es que son personas muy avispadas. Se dan cuenta rápidamente de los detalles y sacan conclusiones de forma ágil, especialmente en lo que se refiere a las situaciones sociales. Saben prever quién es trigo limpio y quién no, y rara vez se sienten traicionados, porque echan a las personas tóxicas de su vida antes de que les hagan daño.

Virgo

Los Virgo son personas muy aplicadas, y cuando sienten interés por un tema pueden convertirse en grandes expertos. Se les da especialmente bien la resolución de problemas lógicos, aunque cuando toca enfrentarse a situaciones más impredecibles o variables, no son tan hábiles.

Escorpio

Pocos pueden considerarse mejores estrategas que un estereotípico Escorpio. Combinan sus habilidades para analizar el comportamiento humano con su agilidad mental para elaborar los mejores planes de conquista o escape. Son muy valiosos en entornos profesionales competitivos, o en ámbitos como la política.

Acuario

Si hay un signo que tenga probabilidades de ser un genio, ese es Acuario. Tienen una forma de pensar alternativa que los hace tener ideas fuera de lo común y que, en muchos casos, ayudan a hacer avanzar a la especie humana. Pueden ser grandes inventores, tanto en el aspecto tecnológico como en la implantación de sistemas de organización social.

Piscis

Los Piscis destacan por su inteligencia emocional, con la que consiguen labrar un círculo de personas de confianza fuerte. Aunque este tipo de inteligencia se observa muchas veces como poco importante, tener una red de apoyo y saber ganarse a las personas es una forma de aumentar las probabilidades de supervivencia en cualquier especie con comportamientos sociales, como la nuestra.