Los signos del zodiaco con más suerte en el dinero

Capricornio

Son responsables, y cuando quieren algo saben cómo enfocarse en ello hasta que lo consiguen. Esa determinación les es de gran ayuda para conseguir buenos puestos de trabajo, y también les ayuda en el ahorro y en las inversiones inteligentes.

Tauro

Al igual que Capricornio, son personas muy centradas. En su caso, su habilidad se centra más en su capacidad para invertir que en el trabajo. Tienes altas probabilidades de sentir interés por la economía y por las formas en que pueden sacar partido a sus ahorros.

Leo

Su carisma los convierte en líderes naturales, y las posiciones de liderazgo vienen, casi siempre, acompañadas de un potente beneficio económico. Mientras no despilfarren en caprichos estúpidos, todo les irá bien.

Sagitario

Son quienes realmente tienen suerte en el dinero, porque tienen el tipo de energía en la que todo les sale bien, sin importar cuánto se puedan torcer las cosas. Es raro que acumulen grandes fortunas, pero también es difícil que caigan en las dificultades económicas.

Géminis

Saben cómo caer bien a las personas que les interesan, y son expertos en ascender en la pirámide jerárquica de las empresas, incluso cuando no tienen las habilidades necesarias para ocupar ciertos puestos. Rara vez se conformarán cobrando poco, siempre aspirarán a más; y ese deseo, tarde o temprano, se traduce en éxito económico.