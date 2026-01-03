Signos del zodiaco con peor suerte en el amor

Aries

Son, casi siempre, los que peor suerte tienen en el amor. Son personas que aman la libertad y que tienen problemas con el compromiso, así que no es de extrañar que sus relaciones de pareja no duren demasiado. La mayor parte de las veces, es que ni siquiera ellos están convencidos de querer un amor para toda la vida. Pero, cuando se deciden, la pasión que llevan dentro se canaliza de la forma adecuada y pueden conseguir amores muy duraderos.

Capricornio

El problema de los Capricornio no es tanto que tengan mala suerte en el amor, sino que la mayor parte del tiempo no le dan demasiada importancia a sus relaciones. Tienen muchos objetivos y ambiciones en la vida, y no sufren demasiado si el amor debe quedarse a un lado durante una temporada. Es habitual que encuentren sus relaciones estables un poco más tarde en la vida que los demás.

Géminis

Los Géminis solo tienen mala suerte en el amor cuando dejan que su lado más tóxico se muestre. Un Géminis que sepa lo que quiere y lo que no, sabrá cómo elegir a la persona adecuada y mantener una relación sana con ella, libre de mentiras y de falsas fachadas. La honestidad es la clave de su éxito en las relaciones.

Acuario

Un Acuario es volátil, y eso hace que sus relaciones puedan volverse muy tormentosas. A veces es precisamente esa pasión por la aventura y el drama la que los lleva a relaciones que no les convienen, porque se sienten más vivos cuando sienten cosas intensas. Su éxito en el amor pasa por aprender que las relaciones sanas y estables son lo que verdaderamente necesitan.