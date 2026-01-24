Los signos del zodiaco que tienen más probabilidades de convertirse en tu ex tóxico

Escorpio

La mayoría de los aficionados al zodiaco se esperarían encontrar a Escorpio en esta lista. Son personas con tendencia al rencor, y es fácil que, tras una ruptura, decidan tomar acciones que hagan daño de forma deliberada a la pareja con la que estuvieron. También pueden sentir celos de las nuevas personas con las que decida estar su ex, y eso los lleva a situaciones muy conflictivas.

Tauro

Suelen ser personas autoritarias y con dificultad para aceptar decisiones ajenas con las que no están de acuerdo. Pueden volverse muy insistentes cuando se trata de recuperar a la persona a la que quieren, hasta límites muy tóxicos.

Piscis

La falta de seguridad que los caracteriza los vuelve muy proclives a la autodestrucción y a la victimización tras una ruptura, y pueden llegar a manipular emocionalmente a sus exparejas para que les sigan haciendo caso aunque la relación ya haya terminado.

Leo

Cuando rompes con alguien nacido bajo el signo de Leo, dejas tocado su orgullo, y eso puede hacer que se vuelvan personas muy resentidas y que se comporten de maneras muy desagradables con las parejas que han dejado atrás.

Cáncer

La intensidad emocional también se traduce en una dificultad para gestionar las rupturas, en el caso de Cáncer. Pueden tardar mucho en superar las relaciones pasadas, y es habitual que se aferren a sus exparejas hasta el punto de resultar molestos y dramáticos.