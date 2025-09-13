Tener una relación a distancia: qué debes tener en cuenta antes de empezarla

Expertos en comunicación

Las parejas que empiezan una relación a distancia se convierten rápidamente en unas absolutas expertas en la comunicación asertiva: es importante evitar los malentendidos, que tan habituales son cuando existe un diálogo por mensajes. La mejor manera de asegurarse de que la comunicación fluye es que ambos reservéis un espacio de vuestro día a llamaros o videollamaros, para que así os entendáis mucho mejor.

Confianza absoluta

Si tienes trust issues, las relaciones a distancia no son compatibles contigo. Deberás confiar en que tu pareja se comportará como debe, ya que son muchas las cosas que podrá ocultarte, si así lo desea. Si no estáis seguros de que la otra persona va a ser honesta al 100%, será mejor que lo dejéis.

Reunión a la vista

Una relación a distancia solo se mantiene si existe un horizonte en el cual podéis volver a estar juntos de forma continuada. Si esa distancia os va a llevar a construir vidas totalmente separadas e incompatibles, estáis alargando una relación que está condenada a fracasar. Las relaciones a distancia deben tener fecha de regreso a la normalidad, aunque sea de forma orientativa.

Inactividad sexual

Debéis estar preparados para tener una escasísima vida sexual, a no ser que la distancia entre vosotros no sea tan grande o que podáis veros a menudo. Si la cantidad de sexo es algo muy importante para ti en una relación de pareja, deberás reflexionar muy mucho sobre si esta es la opción adecuada para ti.

Inversión económica

Por último, una relación a distancia sale cara. El transporte, los posibles hoteles, los gastos derivados de cada viaje… Si estáis en posiciones económicas débiles, mantener esta relación puede poner vuestro bolsillo en peligro, así que id con mucho cuidado al respecto.