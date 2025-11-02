ESCASITO
Universidades españolas cuyos alumnos acaban teniendo los sueldos más bajos
Las universidades evalúan cada año cuál es la tasa de alumnos graduados que consiguen un puesto de trabajo después de terminar la carrera, y también miden los ingresos de estos alumnos para observar cuál es el nivel económico que alcanzan. Estas son las universidades españolas en las que se acaba logrando, de media, un sueldo más bajo.
Universidad Pablo de Olavide
Tiene el triste honor de ser la universidad española en la que los alumnos acaban teniendo un sueldo medio más bajo: 26.333 euros anuales. Eso sí, hay que señalar que la media nacional de todas las universidades están en los 29.000-30.000 euros, así que tampoco hay contrastes tan grandes.
Universidades de Almería y Jaén
Las universidades menos populares de Andalucía son las que obtienen la segunda y tercera posición, rondando los 27.000 euros anuales.
Universidades de Extremadura, Alicante, Murcia y Huelva
Parece que el sur de la península es el que más sufre en este aspecto, ya que estas tres universidades muestran sueldos medios de 27.500-28.000 euros, más o menos, para sus graduados.
Universidades de Vigo y A Coruña
Entran en la fórmula estas dos universidades gallegas, cuyos alumnos acaban teniendo un sueldo medio aproximado ligeramente por encima de los 28.000 euros anuales.
Universidad Complutense
Son muchas las universidades que muestran sueldos medios cercanos a los 29.000 euros. Incluimos solamente a la Complutense porque es la primera de las universidades de esta lista que está en uno de los dos grandes núcleos poblacionales del país. Pero también podríamos encontrar con estadísticas similares a las universidades de Málaga, León, Córdoba o Granada, entre otras.
