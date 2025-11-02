Universidades españolas cuyos alumnos acaban teniendo los sueldos más bajos

Universidad Pablo de Olavide

Tiene el triste honor de ser la universidad española en la que los alumnos acaban teniendo un sueldo medio más bajo: 26.333 euros anuales. Eso sí, hay que señalar que la media nacional de todas las universidades están en los 29.000-30.000 euros, así que tampoco hay contrastes tan grandes.

Universidades de Almería y Jaén

Las universidades menos populares de Andalucía son las que obtienen la segunda y tercera posición, rondando los 27.000 euros anuales.

Universidades de Extremadura, Alicante, Murcia y Huelva

Parece que el sur de la península es el que más sufre en este aspecto, ya que estas tres universidades muestran sueldos medios de 27.500-28.000 euros, más o menos, para sus graduados.

Universidades de Vigo y A Coruña

Entran en la fórmula estas dos universidades gallegas, cuyos alumnos acaban teniendo un sueldo medio aproximado ligeramente por encima de los 28.000 euros anuales.

Universidad Complutense

Son muchas las universidades que muestran sueldos medios cercanos a los 29.000 euros. Incluimos solamente a la Complutense porque es la primera de las universidades de esta lista que está en uno de los dos grandes núcleos poblacionales del país. Pero también podríamos encontrar con estadísticas similares a las universidades de Málaga, León, Córdoba o Granada, entre otras.