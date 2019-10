¿Qué pasa ruidosos? El otro día me quedé pensando en el tema de tendencias urbanas que tocamos hace unas semanas: que si volvían los pasadores de pelo, los relojes XL, las cadenitas de los ochenta... son complementos o estilos que te pueden gustar o no, pero desde luego no tienen nada que ver con las modas que se llevaban hace unos cuantos siglos.

Me puse a investigar un poco y resulta que en la época medieval estaba muy extendida la costumbre de llevar relleno en la entrepierna. Muchos caballeros (porque iban a caballo, no por su actitud masculina) se ponían todo tipo de objetos debajo de la armadura para aparentar estar mejor dotados. El por qué lo hacían ya queda menos claro.

Y tú, que lo mismo te depilas cuidadosamente las cejas, no cumplirías los cánones de belleza en la antigua Grecia. Hace más de mil años llevar el entrecejo poblado de vello era lo más, y mucho me temo que es una moda que no va a volver. De hecho, cruzo dedos para que no pase.

Mírate mi vídeo de esta semana para descubrir otras costumbres que antes se veían en la calle y hoy nos parecerían lo peor. Y del capítulo de esta semana no saques ideas, anda, que te van a mirar raro. ¡Nos vemos!