Dalas Review es bien conocido por no tener intermediarios entre lo que piensa y lo que dice. Su sinceridad y ausencia de filtros le ha ganado un buen montón de seguidores (acaba de superar los nueve millones en YouTube) y, como no puede ser de otra manera cuando eres tan popular, unos cuantos enemigos.

Una de las luchas más encarnizadas que está librando en las últimas semanas le ha llevado a enfrentarse con Daniela Alfaro, una creadora de contenido latina que hasta hace no mucho tiempo era amiga del canario, y ahora es una de sus mayores detractoras.

La historia tiene muchos matices y detalles, desmentidos por una y otra parte, y hasta malentendidos con terceras (y cuartas) personas. Dalas ha dedicado horas literalmente a exponer lo que él llama mentiras de su compañera de profesión, y Daniela ha contestado en redes sociales con su versión de los hechos. Pero sobre todo a través de stories de Instagram, en vídeos donde también confiesa que estuvo cerca de demandarle por injurias.

Dalas analiza los vídeos donde Daniela habla su exnovio, Leo Osuna, y le advierte de que sus acusaciones llamándole “psicópata asesino” podrían tener graves consecuencias para ella: acabar en la cárcel. Y ya de paso, el español habla sin tapujos sobre lo que él dice que son malas prácticas de la empresa para la que trabajan: Badabun. Pero eso ya es otro tema, que también daría para un artículo largo (y del que él sacó vídeo).

“Yo no estoy aquí para seguir la corriente social, sino para contar lo que considero la verdad”, dice Dalas. Se refiere a un enfrentamiento anterior con Yao Cabrera, el tercer youtuber en discordia de todo este asunto, y cómo apoyó a Daniela en las críticas que vertía sobre esa persona. “Prefiero ser fiel a mis principios y tener menos suscriptores que decir algo en lo que no creo”.

La discusión difundida en capítulos lleva a Dalas a desmontar verbalmente las teorías conspiratorias de las que habla la mejicana, llegando a suponer por su comportamiento que tuvo una relación muy tormentosa y que probablemente puso los cuernos a su ex. ¿Querías salseo? Toma dos tazas.

Daniela también enseña pruebas de que lo que dice es cierto, que hubo acoso y conversaciones no reconocidas con varios de los involucrados, pero llega un momento en el que no queda claro de dónde ha sacado unas capturas de pantalla. En palabras de Dalas, es imposible que las pantallas sean reales, porque deberían aparecer en “líneas de código” y no con el interfaz normal de WhatsApp.

En fin, un jaleo importante que tiene pinta que todavía dará para muchas idas y venidas. Parece exagerado pensar que Daniela puede acabar en la cárcel, pero con cómo están las cosas y si saliera nueva información, no descartes que este lío alcance extremos que ahora mismo parecen imposibles. Con lo tranquilos que estarían sin tirarse trastos a la cabeza…