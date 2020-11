DJ Mario estalla contra sus haters: "Son cuatro tontos, pero hacen mucho ruido"

Los mayores creadores de contenido de nuestro país empiezan a estar bastante hartos de habladurías, piques imaginarios y hasta insultos por redes. Fue ElRubius quien comenzó la semana hablando de cuánto le cansaban los mensajes hirientes que recibía habitualmente, un guante que recogieron AuronPlay e Ibai.

El catalán desmintió los rumores de rivalidad entre los streamers en la cima, mientras que el de G2 aseguraba que le daba igual "estar el número uno que estar el número 200". Todo a raíz de una competitividad que se han inventado, según sus palabras, las redes sociales.

Otros streamers de primer nivel celebraron las palabras de sus compañeros y referentes, pero ninguno ha sido tan efusivo en su crítica como DJ Mario. El de Móstoles se ha mostrado muy enfadado a través de Twitter y su canal en YouTube.

En la red social ha dejado muestras de cómo le persiguen haters obsesionados con que hace trampas, ya que corre el rumor (sin pruebas) de que le pasó el mando a uno de los jugadores de su equipo de esports para que le subiera de nivel en el nuevo FIFA.

"Con seis millones y medio de seguidores, ¿de verdad creéis que iba a hacer eso?", pregunta atónito a cámara. Antes de eso da la razón y todo su apoyo al vídeo que desencadenó esta oleada de quejas de youtubers, y asegura estar viviendo situaciones muy incómodas a nivel personal.

"Todos hemos tenido épocas chungas", reconoce en alusión a unos tuits suyos de 2011, "pero no lo hagáis, no seáis ratas". Lo dice porque le recuerdan asuntos privados con su expareja y en general por una actitud de crítica que no entiende, y responde con emoticonos de quesos ("para las ratas") a la hora de enfrentarse a comentarios hirientes.

"Son cuatro tontos, pero hacen mucho ruido", señala DJ Mario en un argumento que han repetido hasta el último de los youtubers top. Cosas de ser tan famoso, y mucho nos tememos que va a ser difícil de solucionar.