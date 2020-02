Para los solteros, para aquellos que tienen pareja o para esos que suspiran enamorados por su crush pero no se atreven a dar el paso. Estos rituales para llevar a cabo en San Valentín son aptos para todos los públicos. Si no eres muy creyente del esoterismo piensa que no hay mal que por bien no venga y que no pierdes nada por probarlos. Asegúrate de conocer el signo del zodiaco de la persona que te gusta y ponte manos a la obra.

Acuario

El mayor afrodisíaco para los nacidos bajo el signo de Acuario es la estimulación intelectual. Por eso, si quieres atraer su atención, compra durante el 14 de febrero su libro favorito, quémalo y guarda las cenizas resultantes en una cajita de color rojo. Cuando vayas a ver a esta persona, frota un poco de estas cenizas detrás de tus orejas y en el hueco que las clavículas forman encima de tu pecho.

Piscis

Los Piscis son fieles y unos románticos empedernidos. Aunque si quieres que la llama del amor se mantenga con estas personas, también tendrás que poner de tu parte. Con este ritual podrás mantener su amor durante más tiempo. Toma nota porque estos son los ingredientes que necesitas: arroz, leche, canela, limón y 7 clavos. Hiérvelo todo en la misma olla mientras escribes una lista de los deseos de tu pareja que te gustaría que se cumplieran para que sea feliz.

Aries

Las personas nacidas bajo este signo suelen ser muy pasionales y adictas al sexo. Si tú no puedes seguirle el ritmo, necesitarás una ayudita extra para mantener viva la pasión y que no se aburra. Coge 3 velas rojas y escribe en ellas con un alfiler el nombre de tu pareja y el tuyo. Unta las velas con miel y canela y colócalas sobre un plato de forma que construyan una pirámide. Enciéndelas el 14 de febrero y piensa muy fuerte en los sentimientos que te despierta tu pareja en ti.

Tauro

Si quieres estar con un Tauro necesitarás armarte de paciencia porque se caracterizan por ser personas muy pero que muy testarudas. Si necesitas eliminar las malas vibras porque no habéis empezado la cosa con buen pie o porque vuestra relación se encuentra en un punto casi insostenible, este ritual es para ti. Enciende el día de San Valentín una vela junto con un puñado de mirra y medita intentando eliminar las malas energías que os rodean.

Géminis

A los Géminis les gusta mucho coquetear. Antes de encontrar a la persona indicada (esa media naranja que les complete) pasarán mucho tiempo probando con diferentes amantes. Si quieres darle señales de que tú eres esa persona y alejar la infidelidad hazte con una piedra de Amatista y pontela como colgante. Cuando quedes con la persona nacida como Géminis te servirá de mucho pasarte todo el rato tocando el collar, ya que la comunicación no verbal es muy importante para ellos. Eso sí, nadie más podrá tocar la piedra y deberás pensar continuamente en su poder.

Cáncer

Este signo destaca por su lealtad y su dedicación a la pareja. Un punto muy importante para ellos es el compromiso, así que si estás tonteando o saliendo con un cáncer y quieres que la cosa se ponga seria escribe en una cinta de color rojo el nombre de tu crush y el tuyo. Ata la cinta en tu tobillo izquierdo con siete nudos mientras repites en cada uno de ellos el nombre de tu amorcito. De esta forma te estarás “poniendo los grilletes”, como canta Rosalía en ‘Yo X Ti, tu X Mi’.

Leo

Para estas personas el amor y el sexo son cosas bastante diferentes, por lo que si quieres es abrir su corazón al amor o equilibrar la energía emocional y sexual necesitas una piedra de cuarzo rosa. Crea con este mineral un péndulo y balancealo simulando la forma de un infinito la noche del 14 de febrero mientras piensas en lo que sientes por esa persona y lo que quieres llegar a ser para ella.

Virgo

Si tu pareja es Virgo, lo tendrás difícil para saber qué siente por ti, ya que les cuesta mucho expresar sus sentimientos. Si quieres comprobar en qué punto de la relación os encontráis escribe tu nombre sobre una vela blanca y el de la persona a la que quieres sobre una vela roja. Enciéndelas a media noche en el día de San Valentín y déjalas arder en el alféizar de la ventana. Al día siguiente comprueba el estado de la cera. Si se ha derramado más de la roja que de la blanca eso quiere decir que tu amor es correspondido. Si es al contrario, eso indica que tu amor por la otra persona es mucho más fuerte.

Libra

Las personas nacidas bajo el signo de Libra intentan siempre hacer todo lo que sea necesario para complacer a sus parejas. Si lo que más deseas es que aumente el compromiso de vuestra relación y que se refuercen los sentimientos debes comprar siete rosas rojas. Ponlas sobre un papel de periódico y espera hasta que se sequen para envolverlas en este papel y dejarlas en la puerta de una iglesia un día que se celebre una boda.

Escorpio

Los Escorpio suelen iniciar sus relaciones con precaución, ya que a veces necesitan un poco de tiempo para terminar de confiar y respetar a sus parejas. Si lo que quieres es que tu crush Escorpio piense en ti, introduce pétalos de rosa dentro de un sobre, rocíalos con perfume y añade lo que sientes por esa persona escrito en un papelito blanco. Guárdalo donde nadie pueda tocarlo ni encontrarlo.

Sagitario

Las personas nacidas bajo el signo de Sagitario suelen caracterizarse por su humor y sus ganas de juguetear. Los Sagitario se atreven con todo, así que para lograr seducirlos proponles que adivinen de qué es tu perfume. Pero no se puede tratar de cualquier olor sino de uno muy especial diseñado específicamente para ellos: rellena un recipiente de cristal con agua. A continuación esparce pétalos de rosa sobre el agua y deja que esta se tiña. Mete un papel blanco con el nombre completo de la persona que te gusta y deja también que coga color. Cuela el líquido en un pulverizador y mézclalo con alcohol. De esta forma tendrás un perfume para atraer su amor.

Capricornio

Los Capricornio son, por regla general, personas a las que cuesta acceder. Sin embargo, una vez conseguido eso se comprometen en cuerpo y alma. Si quieres hacer que un capricornio se fije en ti enciende una vela morada flotando sobre un vaso de agua. A continuación, dibuja un corazón en una cartulina roja y quémalo con la vela dejando que los restos caigan sobre el vaso con agua. Mientras lo haces piensa con mucha fuerza cuánto y porqué deseas acercarte a esa persona.