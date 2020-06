"Con ese flow tan suavesito", Lola Índigo llegó a nuestras vidas hace un par de años con la intención de quedarse. Solo viendo los 20 millones de visualizaciones que tuvo su Lola Bunny con Don Patricio, teníamos que habernos hecho una idea del fenómeno que la madrileña iba a suponer para la música española.

La artista, seis veces premio platino, no ha podido esperar a que se levante la cuarentena para anunciar que la llegada de 'Mala Cara' es inminente. Será su séptimo sencillo, producido por su buen compañero de viaje Alizzz. De sus manos también salió 'Autoestima', de Cupido, donde Lola hace una colaboración.

A falta de poder escuchar el tema, previsto para el 10 de junio, la madrileña ha compartido la portada del disco. Es una adaptación estilo manga japonés de la escena más famosa de 'Instinto Básico', la peli de Sharon Stone donde durante un interrogatorio hace un cruce de piernas histórico para el cine. Que se le ve tó, vamos.

La chulada de la idea tiene como autora a Belén Ortega, una célebre dibujante española que ha trabajado para las editoriales de cómics más grandes del mundo, como por ejemplo Marvel. Y ella parece que no está tan encantada con el anuncio de la artista: "Una pena que los artistas tengamos que mendigar la acreditación de autoría incluso en gremios hermanos".

Aunque el dibujo mola todo, Ortega se queja públicamente de no haber sido etiquetada en la publicación, a lo que Lola respondió que no tenía su Twitter a la hora de publicar el anuncio. Concretamente, Belén dijo que se le puso "mala cara" al ver que no se reconocía su trabajo. "Siento que te lo hayas tomado así", respondió Lola, que sí la etiquetó en sus Stories.

Si la cosa estaba ya calentita con el desliz (muchos comentarios opinaban que tampoco era para tanto), se puso un poco chunga cuando salió un usuario que decía haber trabajado con la ilustradora y haber sufrido lo mismo por su parte. Se trata del director creativo de una agencia, y acusa a Ortega de haber reeditado un cómic sin acreditarle a él como guionista.

"Me tiene bloqueado así que dudo que lo lea pero vamos que es que me da igual", explica Atzur. "Poco reconocible tiene que ser su estilo cuando tiene que estar mendigando que la etiqueten porque no se la identifica". ¿No querías salseo? Pues toma picoteo.