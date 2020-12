Las polémicas declaraciones de C. Tangana sobre Rosalía que han provocado que se dejen de seguir en Instagram

C. Tangana y Rosalía se han dejado de seguir en redes sociales. Otra vez. Los artistas mantuvieron una relación sentimental hace unos años y fruto de ello nacieron temas como 'Antes de morirme'. El Madrileño y la joven artista catalana no sólo fueron pareja sino que este también ha desempeñado un importante papel en la composición de ocho de los once temas de 'El Mal Querer', disco que ha llevado a Rosalía a la fama.

A pesar de ello, Rosalía y C. Tangana nunca se han pronunciado sobre el tema y evitan hablar el uno del otro en público. Por ello, el estado de su relación es algo que mantiene siempre en vilo a los fans de ambos.

El pasado mes de marzo, al inicio de la pandemia, los cantantes se 'reconciliaron' en redes sociales volviendo a seguirse en Instagram. Sin embargo, cierran el año volviéndose a decir adiós en el mundo online. Y no es que los artistas sigan a un grupo muy selecto de personas del mundillo o solo aquellos con los que hagan colaboraciones (como es el caso de Bad Bunny) sino que tienen miles de seguidos en esta red social.

Esta noticia llega justo después de que Puchito realice unas polémicas declaraciones sobre la reina del Tra-trá. En una entrevista para Rock Delux, el responsable de 'Tú me dejaste de querer' ha desmentido que en sus videoclips haya referencias a la artista.

Tanto en el vídeo de 'Demasiadas Mujeres' como en el de su colaboración con La Húngara y El Niño de Elche, aparecían mujeres con características similares a las de Rosalía y, debido al pasado entre ambos, todo el mundo creía ver a la cantante de 'Malamente' en ellos.

C. Tangana ha dicho que le parece aburrido hacer referencias a Rosalía ahora mismo al haberse convertido en mainstream (recordemos que prácticamente Antón fue quien la descubrió) y que llegará un momento en le que todo el mundo deje de estar tan obsesionado con ella:

"Citar ahora mismo a Rosalía es aburridísimo, es como me gusta la Coca-Cola, pues muy bien. Molaba hace cuatro años cuando no la conocía nadie. (...) Yo entiendo que la gente esté obsesionada con Rosalía perfectamente porque a mí me ha pasado, pero hace cuatro o cinco años. La gente llega tarde a las cosas. En algún momento se os pasará, la gente dejará de ver a Rosalía en las manchas del gotelé".

Debido al revuelo que se ha generado a raíz de estas declaraciones, el músico ha publicado un par de tuits donde explica que admira a Rosalía desde el inicio de su carrera: