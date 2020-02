'Me llamo Shinnosuke Nohara, tengo cinco años y no me gusta el pimiento'. Si eras fan de la serie Shin Chan seguro que esta frase te suena porque se trata de la presentación por excelencia de este pequeño gamberro. El japonés traía de cabeza a sus padres en cada uno de los capítulos por sus ocurrencias y por su cara dura y los chichones que su madre le hacía (algo impensable hoy en día) cuando se portaba mal todavía nos generan traumita.

Nadie nace eligiendo qué padres quiere tener pero si resultamos un poco más revoltosos de lo normal, puede ser que nuestros padres terminen arrepintiéndose de tener hijos.

Aunque dicen que no hay vínculo más fuerte que el amor paterno-materno-filial (es decir el que los padres y madres sienten hacia los hijos), y que al final, por mucho que la caguemos, siempre van a tener que querernos porque no les queda otra.

Existen diferentes tipos de hijos aunque se pueden diferenciar dos a grandes rasgos: los que cumplen todo lo que les dicen sin rechistar o los rebeldes que les siguen la contraria.

Seas del tipo que seas, a veces, damos por hecho ciertas cosas y nos olvidamos de otras más básicas como, por ejemplo, ser atentos o mostrarles afecto. Por este motivo, hemos creado un test para que puedas comprobar si cumples todos los requisitos para ser un buen hijo o si, por el contrario, eres un completo desastre.

Instrucciones para realizar el test:

1. Dale play al vídeo que te dejamos arriba.

2. Responde 'Sí' o 'No' a las preguntas del test y apunta o recuerda las respuestas.

3. Comprueba el resultado al final del test en función a lo que hayas respondido.