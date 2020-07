En verano buscamos bikinis que sean buenos, bonitos y baratos. Una combinación que no siempre conseguimos. Puede ser que incluso vayas a la playa y pienses por qué las influencers llevan siempre bikinis y bañadores monísimos que les quedan genial. ¿El problema? Que en ocasiones no cumplen con el requisito de ser económicos.

Pero no te preocupes, porque si eres de las que no puede permitirse los bikinis de tus prescriptoras de moda favoritas, Mery Turiel te lo pone fácil. La influencer madrileña ha creado su propia línea y es de lo más asequible. No sólo puedes encontrar bikinis y bañadores, sino otro tipo de prendas veraniegas como vestidos largos efecto tie dye, falditas y tops, entre otras cosas.

Prenda que se pone la Mery Turiel, prenda que se agota y que arrasa en las tiendas. Algo que no nos cabe la menor duda de que también pasará con esta colección en la que una prenda en concreto se ha llevado toda nuestra atención.

Se trata de un bikini estampado con volantes que puedes encontrar en la sección textil de Carrefour por aproximadamente unos 20 euros. Un bikini que no te vas a querer quitar en todo el verano porque, además de ser de lo más económico, el color blanco es ideal para resaltar el moreno de la piel y el azul océano del estampado no puede ser más acertado para estar tumbada sobre la arena mientras te da la brisa marina.

La talla varía desde la 36 hasta la 44. Además, el tipo de escote y los volantes en los tirantes y la braguita son muy favorecedores. Sólo tienes que ponértelo y posar con los trucos de Paula Gonu para subir tu foto a Instagram y que Mery Turiel vea lo bien que te queda su diseño.