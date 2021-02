El motivo por el que Instagram no quiere que le des 'me gusta' a sus fotos

El algoritmo de Instagram ha cambiado. La red social de fotografía que ha visto nacer a muchas influencers está cambiando sus reglas y, a partir de ahora, los 'me gustas' van a dejar de ser tan importantes.

Antes, Instagram le daba más visibilidad al contenido de los usuarios con los que más interactuabas, es decir, las personas con las que más te relacionaras en esta red social te aparecerían primero tanto en el time-line como en los stories.

A la hora de realizar este cálculo y descifrar con qué personas tenías más relación a diario se priorizaban los 'me gustas'. La foto de una persona con más corazoncitos rojos aparecería antes en tu time-line que otra foto con menos likes.

Esto ha desencadenado una obsesión por por obtener 'me gustas' que ha llevado a Instagram a tomar medidas como quitar que se pueda ver el número total de estos. De esta forma intentaba evitar las comparaciones numéricas y la carrera por conseguir más y más corazones.

Ahora, se trata de todo lo contrario, y los 'me gustas' han pasado a ser lo último a tener en cuenta a la hora de que un contenido tenga visibilidad. A partir de ahora, Instagram va a mostrar los contenidos que tengan más guardados. Una acción hasta ahora poco frecuente y que tendremos que incorporar en nuestra rutina.

¿Los guarda qué?

Si no sabes de qué estamos hablando tan solo tienes que fijarte en una publicación cualquiera de Instagram. En el margen inferior derecho podrás ver que hay un icono con forma de bandera. Este sirve para guardar los contenidos y poder tenerlos todos recopilados en tu perfil.

Así puedes tener localizados esos contenidos que quieras dejar para leerte después, esas fotos que quieres que te sirvan de inspiración, las que quieras compartir otro día, ese texto que te ha hecho sentir tantas cosas que no quieres perderlo entre la marea de fotos de Instagram.

De esta manera, Instagram quiere favorecer los contenidos que entiende que son de calidad. Porque si te los guardas es como si se convirtieran en un preciado tesoro que quieres conservar contigo (y al que volverás, porque no olvides que lo que esta red social quiere es que pases el mayor tiempo posible en ella). El nuevo algoritmo también va a puntuar favorablemente aquellas fotos que que se envíen por mensaje directo (te ha gustado tanto que quieres que otra persona lo vea), los 'comentarios' (quieres participar y formar parte de ese contenido) y, por último, los 'me gustas', una acción que ya hacemos casi de forma instintiva y que no nos lleva más de un segundo.