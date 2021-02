Objetos que te ha regalado tu ex y que deberías tirar

Superar una ruptura puede parecer algo imposible. Es difícil adaptarse a los nuevos cambios, en especial si llevabas con tu pareja mucho tiempo. Son momentos muy complicados en tu vida, pero existen una serie de cosas que puedes hacer para sentirte mejor y lograr pasar página. El primer paso es deshacerse de las cosas que te recuerden a tu ex, y en el vídeo te contamos exactamente cuales.

Aunque al principio parezca innecesario deshacerte de todas sus cosas, es realmente crucial para poder salir adelante. Tener cosas en casa que constantemente te recuerdan a tu ex pareja y los momentos difíciles que estás viviendo solo empeorará tu situación.

Es importante saber que no te vas a sentir bien automáticamente. Las cosas toman su tiempo. Olvidar a alguien que fue muy importante en tu vida no va a suceder de un día para otro. Tampoco te sientas culpable por estar triste, y si necesitas llorar, desahógate, no reprimas tus emociones.

En estos tiempos es de gran ayuda mantenerte ocupado. Intenta trabajar mucho, empezar un nuevo proyecto o incluso quedar con tus amigos. Esto conseguirá que pienses mucho menos en lo sucedido y te haga encontrarte mejor y olvidarlo más rápido. Tus amigos también te podrán ofrecer su apoyo y darte buenos consejos que puedas utilizar.

Si ves que algún día te quedas sin planes, no te preocupes. Reflexionar sobre la relación también es algo necesario. Intenta buscar el lado positivo a la situación. Aunque suene como un cliché, si pasó fue por algo. Intenta recordar quién eras antes de que llegara esa persona. Ponte metas y objetivos que quieras cumplir a corto y largo plazo. Te ayudará a mirar hacia delante y te dará esperanzas del futuro.

Acuérdate que todo lo cura el tiempo, pero con los consejos que te ofrecemos en el vídeo y las recomendaciones que te aportamos, podrás comenzar a pasar página un poco más rápido.

