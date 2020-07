Paula Gonu ha aprovechado su escapada a Formentera para renovar la galería de fotos de su teléfono móvil. Después de haber estado tirando de carrete durante la cuarentena, por fin la influencer tiene arsenal para deshacer a sus seguidores.

Ahora, la líder de las Personas Guapas ha cambiado las playas turquesas de Tailandia por las azules mediterráneo de la Isla de Formentera, uno de sus "lugares favoritos en el mundo". Una escapada de pocos días en la que ha estado acompañada por su 'hermana', Jonan Wiergo, y el chico de este, y de donde ha vuelto a su piso de Barcelona totalmente bronceada.

Si antes la influencer necesitaba (y recomendaba) tomar todos los días el sol durante al menos diez minutos, ahora Paula ha vuelto con una alta dosis de vitamina D adquirida de forma totalmente natural.

Este viaje le ha servido a Gonu para ir preparando el terreno y dando pequeños adelantos de lo que será su próxima colección veraniega y que muy pronto estará disponible en Paula Gonu Shop. Y no sólo eso, sino que gracias a esto hemos podido ir fichando algunos de los bikinis que se ha ido poniendo.

Paula tiene muy pillado el truco para hacer la foto perfecta, y ya durante la cuarentena nos enseñó cómo hacer las mejores fotografías sin contar con ayuda de un fotógrafo (u otra persona) que nos la haga. Y aunque haya cambiado de escenario, esto no iba a ser menos. Paula Gonu ha querido compartir con sus seguidores un truquito con el que puedes simular que tienes el culo perfecto. Vamos, que tus glúteos son dignos de cualquiera de las hermanas Kardashian-Jenner.

Bueno, nos hemos pasado un poco, como las Kardashian no, pero si que ayuda a reafirmar. El truco es muy sencillo: simplemente tienes que colocarte las manos en la parte inferior de las nalgas y ejercer un poquito de fuerza hacia arriba, como si las estuvieras sujetando. La propia Paula ha reconocido que lo ha visto en fotos de algunos de sus seguidores y que considera que es un "buen truco que hay que compartir".

Como bien se encarga de recordar la periodista Danae Mercer en su cuenta de Instagram, nada de lo que vemos en las redes sociales es real, por lo que no tienes que obsesionarte si no te sale o no tienes el mismo cuerpo que tu influencer favorita. Existen muchas otras formas de reafirmar los glúteos en las fotos, pero el mejor secreto es aceptarte y disfrutar del verano sin complejos.