Las 30 frases más míticas de Mariano Rajoy que pasarán a la historia

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, nunca ha sido un gran amante de las cámaras, las ruedas de prensa ni las entrevistas. Sin embargo, cada vez que se ponía frente a un micrófono solía regalar auténticas joyas verbales que han pasado a la historia reciente de la política española. Sus frases, a medio camino entre el ingenio involuntario y la confusión lingüística, se convirtieron en material de culto para imitadores, humoristas, programas de televisión, memes y redes sociales.

Rajoy, que fue presidente del Gobierno entre 2011 y 2018 y lideró el Partido Popular durante más de 14 años, lleva tiempo retirado de la vida política. Pero su legado comunicativo sigue más vivo que nunca. Nadie ha sabido combinar como él la solemnidad institucional con el desconcierto expresivo, y de ahí nacen algunas de las frases más memorables que se recuerdan en la historia reciente de España.

En esta recopilación hemos buceado en la hemeroteca y rescatado las 30 frases más míticas, virales y comentadas de Mariano Rajoy, una selección imprescindible para los amantes de la política, el humor y la hemeroteca. Un repaso nostálgico y divertido por el estilo inconfundible de un presidente que, sin proponérselo, dejó para siempre huella en el imaginario popular.

1. "Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor. Mejor para mí el suyo beneficio político", 13-06-2017.

2. "Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde", 2-12-2015.

3. "Somos sentimientos y tenemos seres humanos", 25-02-2016.

4. "Una cosa es ser solidario, y otra es serlo a cambio de nada", 30-06-2015.

5. "Los españoles son muy españoles y mucho españoles", 21-05-2015.

6. "Me gustan los catalanes porque hacen cosas", 29-11-2012.

7. "Esto no es como el agua que cae del cielo, sin que se sepa exactamente por qué", 30-08-2015.

8. "It's very difficult todo esto", 24-09-2015.

9. "¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar?, 13-06-2017.

10. "Un vaso es un vaso y un plato es un plato", 24-09-2015.

11. "A veces moverse es bueno, otras veces, no; a veces es mejor quedarse quito y otras es mejor que no; y en ocasiones es mejor estar en movimiento", 19-02-2014.

12. "Como decía Galileo el movimiento siempre se acelera cuando se va a detener", 13-06-2017.

13. "Eta es una gran nación", 11-06-2007.

14. "¡Viva el vino!", 11-02-2007.

15. "La cerámica de Talavera no es cosa menor, dicho de otra forma, es cosa mayor", 02-12-2015.

16. "Lo más importante que se puede hacer por vosotros, es lo que vosotros podáis hacer por vosotros", 08-11-2015.

17. "Fin de la cita", 01-08-2013.

18. "Por las carreteras tienen que ir coches y de los aeropuertos tienen que salir aviones", 16-03-2016.

19. "Es usted ruiz, ruin, mezquino y miserable", 20-12-2015.

20. "No podemos gastar más de lo que tenemos porque entonces lo tenemos que pedir prestado", 14-12-2002.

21. "Exportar es positivo porque vendes lo que produces", 07-10-2015.

22. "Vivo en el lio", 01-02-2012.

23. "¡Venga ya, toma democracia!", 20-02-2013.

24. "Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible, y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible", 06-03-2018.

25. "Hay cosas bonitas, otras no tanto, y no me acuerdo de ninguna", 02-05-2018.

26. "Lo que nosotros hemos hecho es engañar a la gente", 02-04-2016.

27. "Hacemos lo que podemos significa exactamente lo que significa hacemos lo que podemos", 20-07-2017.

28. "Lo importante es caerle mejor a más que a menos", 12-07-2017.

29. "Lo único serio al final en la vida es ser serio", 22-08-2015.

30. "Ser presidente del Gobierno de mi país es la pera", 03-12-2015.