33 chistes absurdos para reírte a carcajadas

En mi repaso a algunos de los mejores creadores de humor que hay en Twitter (ahora X) he recopilado las genialidades de gente como @miguelcaine, @carloslanga, @olaladefua, @pajaritastory o @formalito_el entre otros.

Hay muchos tipos de tuiteros pero algunos de mis favoritos son tuiteros que hacen del absurdo su bandera y esta vez vamos a hablar con uno de los máximos exponentes de este tipo de humor: @regresandovoy.

Lleva en Twitter seis años y ha acumulado un pequeño grupo de fieles seguidores que disfrutan de sus chistes malos, sus juegos de palabras y sus absurdeces a las que no hay que buscarles demasiado sentido.

"No creo que exista límite entre un chiste malo y un juego de palabras divertido. Un juego de palabras puede ser divertido y al mismo tiempo un chiste malo, hay chistes malos muy buenos y juegos de palabras malos muy divertidos. Y viceversa, viceversa también hay", asegura @regresandovy.

En 2020 charlé con él y me desveló que de todos los que ha publicado este es su tuit favorito.

Le pregunté si no tenía miedo de que los tuits que se le ocurren ya se le hayan ocurrido antes a otras personas. "Claro que cuando pienso un tuit pienso si ya estará escrito" y añadió "también cada vez que pienso un tuit pienso si ya lo habrá puesto Sandra Rodríguez, Azul Worro, Ferdeles... Pero al igual que con los escritores del 27 coincidir para mi es bueno porque se me ha ocurrido lo mismo que gente a la que admiro mucho".

También me aseguró que el humor absurdo no tiene limites, "No creo que exista límite en lo absurdo que pueda ser el humor. Por ejemplo, yo cada vez que veo a un famoso pienso 'ojalá limite Raúl Pérez'".